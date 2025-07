Драма в клубном чемпионате мира: агент объяснил кошмар с Мусиалой и оправдал Доннарумму

Представитель Джанлуиджи Доннаруммы, агент Винченцо Райола, прокомментировал резонансный момент матча 1/4 финала клубного чемпионата мира между ПСЖ и "Баварией", в котором его клиент оказался в центре жесткого столкновения с Джамалом Мусиалой, сообщают Vesti.kz.

Инцидент произошел в самом конце первого тайма: голкипер парижан в борьбе за мяч налетел на полузащитника мюнхенцев.

Итог - Мусиала покинул поле на носилках, а уже позже врачи диагностировали у него серьезные травмы: перелом малоберцовой кости и повреждение связок левой ноги.

Get well soon, Musiala. ❤️😭 pic.twitter.com/Q7xIOPZ6YH