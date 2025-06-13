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Клубный чемпионат мира 2025
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Драма в клубном чемпионате мира: агент объяснил кошмар с Мусиалой и оправдал Доннарумму

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Драма в клубном чемпионате мира: агент объяснил кошмар с Мусиалой и оправдал Доннарумму ©x.com/PSG

Представитель Джанлуиджи Доннаруммы, агент Винченцо Райола, прокомментировал резонансный момент матча 1/4 финала клубного чемпионата мира между ПСЖ и "Баварией", в котором его клиент оказался в центре жесткого столкновения с Джамалом Мусиалой, сообщают Vesti.kz.

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Представитель Джанлуиджи Доннаруммы, агент Винченцо Райола, прокомментировал резонансный момент матча 1/4 финала клубного чемпионата мира между ПСЖ и "Баварией", в котором его клиент оказался в центре жесткого столкновения с Джамалом Мусиалой, сообщают Vesti.kz.

"Это вопрос десятых долей секунды - достаточно мгновения, чтобы сейв превратился в пенальти. Джиджио первым добрался до мяча и уже не мог избежать столкновения. Несправедливо думать, что он хотел навредить Мусиале, который, мы надеемся, восстановится как можно скорее и вернется сильнее, чем прежде", - приводит слова Райолы Bayern & Germany со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошел в самом конце первого тайма: голкипер парижан в борьбе за мяч налетел на полузащитника мюнхенцев.

Итог - Мусиала покинул поле на носилках, а уже позже врачи диагностировали у него серьезные травмы: перелом малоберцовой кости и повреждение связок левой ноги.

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