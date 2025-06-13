Новый формат, участники, призовые и трансляции. Что нужно знать о клубном ЧМ-2025

С 15 июня по 13 июля в США будет проведен первый в истории розыгрыш клубного чемпионата мира (КЧМ) по новому формату. Корреспондент Vesti.kz рассказывает обо всем основном, что нужно знать о главном событии этого лета в мировом футболе.

Историческое событие пройдет в США. Стартовый матч пройдет рано утром в воскресенье, 15 июня, в 05:00 по казахстанскому времени - в нем египетский "Аль-Ахли" сыграет с хозяевами турнира из "Интер Майами". Поэтому у того же Лионеля Месси будет шанс стать автором первого гола на этом КЧМ. Финал же состоится в ночь с 13 на 14 июля, поэтому болельщиков ждет целый месяц футбола на высоком уровне!





ФИФА полностью поменял клубный чемпионат мира. Зачем?

В памяти большинства из нас КЧМ засел как турнир, который ежегодно проводится в конце года, на котором играют победители Лиги чемпионов из каждого континента. В большинстве случаев без проблем титул доставался европейским грандам.

Но со временем стало понятно, что турнир не привлекает большого внимания. В нем мало интриги, а еще его проводили в самый разгар сезона, когда болельщики сыты от всевозможных событий в клубном футболе.

Поэтому в конце прошлого десятилетия в ФИФА запустили разговоры о реорганизации турнира, чтобы КЧМ стал более значим как для болельщиков, так и для клубов и, что самое главное, для вещателей и спонсоров.



Было много разговоров, были согласные и несогласные (в принципе, как обычно, когда в мировом спорте на повестку дня выдвигают реформы). Но, в конечном итоге, в ФИФА добились своего. Еще в 2021 году должен был пройти первый КЧМ по новому формату, но пандемия, сдвинувшая все события на год, оставила новую идею на будущее. В итоге этот чемпионат мира пройдет впервые только в 2025-м.

Теперь клубы будут играть летом, когда других турниров и событий нет. Это значит, что внимание зрителей будет приковано именно к КЧМ. Во-вторых, общий призовой фонд составит миллиард долларов (513,3 миллиарда тенге)! Это говорит о мотивации для команд-участниц. Более подробно по призовым мы напишем чуть ниже.

В-третьих, вещатели и спонсоры тоже заинтересованы в этом глобальном событии посреди лета. От этого выиграют все, кроме, наверное, футболистов и их здоровья. Увы, но игроки получили еще больше нагрузки, турниров становится все больше, а отпуск - все короче.



Кроме того, реформа КЧМ привела к полному отказу от проведения Кубка конфедераций. Помните такой турнир, который проводился за год до чемпионата мира и служил генеральной репетицией для хозяйки мундиаля?

КЧМ будет проводиться раз в четыре года, а тот, старый формат, с шестью командами, теперь перенял возрожденный Межконтинентальный кубок. В завершившемся сезоне его обладателем стал "Реал Мадрид".





Какие клубы сыграют на КЧМ-2025? Есть все континенты

32 клуба из 20 стран шести континентов - это что-то невероятное! Наибольшее представительство у Европы - целых 12 команд. Себя проявят клубы из Англии ("Челси" и "Манчестер Сити"), Испании ("Реал Мадрид" и "Атлетико Мадрид"), Германии ("Бавария" и "Боруссия Д"), Италии ("Интер" и "Ювентус"), Португалии ("Порту" и "Бенфика"), Франции (ПСЖ) и Австрии ("Ред Булл Зальцбург").

Южную Америку представят четыре клуба из Бразилии - "Палмейрас", "Фламенго", "Флуминенсе" и "Ботафого", а также две аргентинские команды - "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс". Из Северной Америки будут три американских клуба - "Интер Майами", "Сиэтл Саундерс" и "Лос-Анджелес", а также два коллектива из Мексики - "Монтеррей" и "Пачука".

Также будут четыре клуба из Азии: "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Аль-Айн" (ОАЭ), "Урава Ред Даймондс" (Япония) и "Ульсан Хендэ" (Южная Корея). Столько же команд представят африканский континент: "Аль-Ахли" (Египет), "Видад" (Марокко), "Эсперанс" (Тунис) и "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР). А еще будет одна команда из Океании - это новозеландский "Окленд Сити".



Сразу 10 клубов впервые в истории сыграют на КЧМ (включая старый формат). Среди дебютантов "Интер Майами", "Лос-Анджелес", "Ботафого", ПСЖ, "Порту", "Бенфика", "Боруссия Д", "Ювентус", "Атлетико" и "Ред Булл Зальцбург".

Команды отбирались по итогам выступлений за 2021-2024 годы. На КЧМ квалифицировались победители главных континентальных турниров за этот период (ЛЧ), а также лучшие команды по рейтингу. Однако были и ограничения по количеству представителей из одной страны. По этой причине Англию представят только два победителя Лиги чемпионов - "Челси" (2021) и "Манчестер Сити" (2023).

Бразильских команд на турнире сразу четыре, но это только потому, что с 2021 по 2024 годы Кубок Либертадорес (южноамериканская ЛЧ) выигрывали четыре разных бразильских клуба.



Формат самого турнира похож на старую привычную Лигу чемпионов. Восемь групп по четыре команды, по две лучшие пробиваются в плей-офф (1/8 финала). Отличие от старой ЛЧ лишь в том, что все сыграют друг с другом только по одному разу.

Вот, как жеребьевка распределила команды по группам. Уже можно отметить интересные противостояния в квартетах: "Манчестер Сити" - "Ювентус", ПСЖ - "Атлетико", "Бавария" - "Бенфика" и не только.





Где пройдут матчи КЧМ-2025? 11 городов США и 12 стадионов

Матчи примут арены в Филадельфии (штат Пенсильвания), Вашингтоне (округ Колумбия), Сиэтле (штат Вашингтон), Пасадине (штат Калифорния), Цинциннати (штат Огайо), Шарлотте (штат Северная Каролина), Атланте (штат Джорджия), Майами-Гарденс (штат Флорида), Нэшвилле (штат Теннесси), Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) и сразу два стадиона в Орландо (штат Флорида).

Матч открытия между "Интером Майами" и "Аль-Ахли" пройдет на стадионе "Хард Рок Стэдиум" в Майами-Гарденс. А вот финальная игра на арене "Метлайф-Стэдиум" в Ист-Ратерфорде.



Самая маленькая арена - "Ауди Филд" в Вашингтоне. Стадион вмещает 20 тысяч зрителей.

А вот самым большим стадионом является "Роуз Боул" в Пасадине, где могут вместиться 88,5 тысячи зрителей.

Но только пять из этих 12 стадионов будут принимать матчи ЧМ-2026: "Люмен Филд" в Сиэтле, "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте, "Хард Рок Стэдиум" в Майами-Гарденс, "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии и "Метлайф-Стэдиум" в Ист-Ратерфорде.





Сколько заработают клубы на КЧМ-2025 в США?

Общий призовой фонд, как мы уже отмечали выше, составит один миллиард долларов. Из них 475 миллионов - это выплаты за результат. Так, по два миллиона долларов команды получат за победу в матче группового этапа, один миллион - за ничью.

Выход в 1/8 финала дополнительно гарантирует клубам по 7,5 миллиона долларов, в 1/4 финала - по 13,125 миллиона долларов, в полуфинал - по 21 миллиону долларов, в финал - по 30 миллионов долларов, победа в турнире - 40 миллионов долларов.

Это значит, что если команда-триумфатор выиграет все три матча группы, а затем успешно выступит в четырех матчах плей-офф, то суммарно заработает 117,625 миллиона долларов (60,38 миллиарда тенге).



Кроме того, еще 525 миллионов долларов составляет бюджет на базовый бонус за участие. Эти деньги гарантированно достанутся всем:

Каждый европейский клуб - от 12,81 до 38,19 миллиона долларов (зависит от коммерции);Каждый южноамериканский клуб - 15,21 миллиона долларов;Каждый североамериканский клуб - 9,55 миллиона долларов;Каждый азиатский клуб - 9,55 миллиона долларов;Каждый африканский клуб - 9,55 миллиона долларов;Клуб из Океании - 3,58 миллиона долларов.

Неплохо, не правда ли?





Казахстанцев на клубном ЧМ нет, зато есть узбеки и звезды

Речь, конечно, не о командах из этих стран. Узбекистан на этом турнире представит защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов, а также судьи - главный арбитр Ильгиз Танташев и ассистенты Тимур Гайнуллин и Андрей Сапенко.

Всего на КЧМ-2025 состоится 63 матча, которые будут обслужены 117 судьями из 41 стран мира.

Из звезд, которые выступят на полях США в июне и июле, можно отметить Месси, Усмана Дембеле, Харри Кейна, Эрлинга Холанда, Килиана Мбаппе и ряд других громких имен. Список клубов говорит все сам за себя.





Где покажут клубный чемпионат мира в Казахстане?

12 июня любители футбола узнали отличную новость - КЧМ-2025 будет показан телеканалами Qazaqstan и Qazsport. Уже известно, какие игры смогут увидеть зрители в первые дни соревнований:

15 июня, 05:00 - матч открытия "Интер Майами" - "Аль-Ахли" (телеканал Qazaqstan);15 июня, 22:00 - "Бавария" - "Окленд Сити" (телеканал Qazsport);16 июня, 00:00 - ПСЖ - "Атлетико" (телеканал Qazsport);16 июня, 03:00 - "Палмейрас" - "Порту" (телеканал Qazaqstan).



