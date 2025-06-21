Две команды досрочно квалифицировались в плей-офф клубного ЧМ

"Бавария" и "Фламенго" стали первыми командами, которым удалось квалифицироваться в плей-офф клубного чемпионата мира в США. Причем бразильцы гарантировали себе выход из группы с первого места, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Фламенго" досрочно оформил себе первое место в группе D: в двух турах они обыграли и "Эсперанс" (2:0), и "Челси" (3:1). Вне зависимости от исхода противостояния с "Лос-Анджелесом" в третьем туре они останутся на лидирующей позиции. В 1/8 финала они встретятся с командой, которая займет второе место в группе С.

Из этой группы выход в плей-офф уже гарантировала "Бавария": они обыграли новозеландский "Окленд Сити" (10:0) и аргентинскую "Боку Хуниорс" (2:1). С шестью очками они гарантировали себе плей-офф, но пока неясно, с какого места. В последнем туре мюнхенцы сыграют с "Бенфикой" (4).

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Стоит отметить, что "Фламенго" и "Бавария" могут сыграть друг с другом в 1/8 финала. Но это случится в том случае, если мюнхенцы в третьем туре групповой стадии проиграют "Бенфике".

Также добавим, что к текущему моменту лишь один клуб лишился теоретических шансов на выход в плей-офф - это "Окленд Сити". Новозеландцы проиграли оба матча с общим счетом 0:16.

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