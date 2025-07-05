Лондонский "Челси" пробился в полуфинал клубного чемпионата мира в США. В 1/4 финала английский клуб встречался с бразильским "Палмейрасом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Филадельфии (штат Пенсильвания) и завершилась победой "Челси" со счетом 2:1. На 16-й минуте игры счет открыл лидер синих Коул Палмер. Но на 53-й минуте "Палмейрас" сравнял счет - забил юный талант Эстеван, который этим летом перейдет как раз в "Челси".

Казалось, что все идет к овертаймам, но на 83-й минуте голкипер бразильцев Вевертон допустил автогол после удара Мало Гюсто. Этот момент стал ключевым в выявлении победителя встречи.

Таким образом "Челси", оставшись в роли последнего представителя Англии на турнире, вышел в полуфинал клубного чемпионата мира.

За выход в финал клуб 8 июля поспорит с еще одним соперником из Бразилии - "Флуминенсе".

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