Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал победу над туринским "Ювентусом" в 1/8 финала клубного чемпионата мира-2025, проходящего в США, передают Vesti.kz.

Матч команд прошел на стадионе "Хард Рок" в Майами (США) и завершился со счетом 1:0 в пользу "сливочных". Единственный гол на 54-й минуте игры забил нападающий "Реала" Гонсало Гарсия.

"Мы довольны результатом, игрой и выходом в следующий раунд. В первые 15 минут было сложно, надо было нащупать свою игру. Я сказал парням держаться вместе в центре и искать свободные зоны на флангах, откуда мы могли доставить "Ювентусу" неприятности", - сказал Алонсо в эфире DAZN.

Также наставник "Реала" отдельно похвалил автора победного гола.

"Гонсало Гарсия великолепен, у него есть инстинкты настоящего форварда. Надо отдать ему должное за то, что он оказывается в нужном месте в нужное время", - добавил Алонсо.

21-летний Гарсия совершил настоящий прорыв на клубном чемпионате мира. В активе футболиста три гола и результативная передача в четырех матчах.

Алонсо признался, что Гарсия его удивил.

"Я знал Гонсало и раньше, однако я бы солгал, если бы сказал, что ожидал от него трех голов в четырех матчах. Но мне было известно, что он очень работоспособен, изматывает защитников, агрессивно прессингует и помогает всей команде. Я ему доверяю", – цитирует тренера Madrid Zone Алонсо.





Добавим, что в 1/4 финала клубного чемпионата мира "Реал" сыграет с дортмундской "Боруссией". Подробности - тут.