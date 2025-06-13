Один гол решил исход матча "Реал" - "Ювентус" за 1/4 финала клубного ЧМ-2025

Завершился матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, в котором встречались мадридский "Реал" и туринский "Ювентус", передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Хард Рок" в Майами (США) и заевршилась со счетом 1:0 в пользу испанского клуба. Единственный гол на 54-й минуте игры забил нападающий "Реала" Гонсало Торрес с передачи Трента Александер-Арнольда, для которого это первое голевой действие за мадридский клуб.

В четвертьфинале клубного ЧМ-2025 команда Хаби Алонсо сыграет с победителем матча между дортмундской "Боруссией" и мексиканским "Монтерреем".

Пары 1/4 финала клубного ЧМ-2025

Ранее в эту стадию клубного чемпионата мира также вышли "Палмейрас", "Челси", "Пари Сен-Жермен", "Бавария", "Флуминенсе" и "Аль-Хиляль".