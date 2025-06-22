Бублика расстроили перед финалом с Медведевым

Сегодня казахстанский теннисист Александр Бублик (№45 в рейтинге ATP) сыграет против россиянина Даниила Медведева (№11) в финале турнира категории ATP 500 в Галле (Германия), передают Vesti.kz.

Решающий матч начнется в 18:00 по времени Астаны. Эксперты не верят в победу первой ракетки Казахстана.

Александр Бублик

Третий раз в текущем сезоне Бублик вышел в финал. Предыдущие два раза были на челленджерах в Финиксе и Турине. Соревнования в Галле пока более значимый турнир, на котором Александру удалось добиться успеха.

Путь Бублика к решающему матчу не был легким. Соперниками представителя Казахстана были Янник Синнер, Томаш Махач и Карен Хачанов. Всех этих теннисистов Александр обыграл и заслужил попасть в финал.

Даниил Медведев

Медведев провалился в Хертогенбосе, поэтому намерен более успешно выступить в Галле. Пока у представителя России все отлично получается. Здесь ему немного повезло с соперниками, ведь первый сильный оппонент ему встретился в полуфинале, где в трех сетах прошел Александра Зверева. До этого он обыграл Даниэля Альтмайера, Кантена Гали и Алекса Микельсена.

Стоит добавить, что в текущем сезоне Медведев впервые вышел в финал. До этого его лучшими результатами были полуфиналы в Марселе и Индиан-Уэллсе.

Прогноз

Бублик проиграл Медведеву семь предыдущих очных встреч. В тех поединках тотальный перевес был на стороне россиянина. Только в 2021-м на турнире в Торонто Александр сумел взять у Даниила единственный сет. В остальных поединках для Саши все закончилось более плачевно. В Галле Медведев демонстрирует отличный теннис, поэтому имеет хорошие шансы завоевать титул.

Наш прогноз - Медведев с форой (-2) гейма, - пишет Vseprosport.

Ранее Бублик сделал заявление о матче за титул со своим "проклятием". Также соперников начали пугать казахстанцем после третьей сенсации подряд.

Прямая трансляция финала Бублик - Медведев в Галле