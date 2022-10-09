21-летний казахстанец удивил Новака Джоковича и получил приглашение в Сербию

Автор: Димаш Тулегенов

Теннисист из Казахстана Бейбит Жукаев получил высокую оценку от триумфатора турнира АТР 500 Astana Open Новака Джоковича. Седьмая ракетка мира рассказал о совместных тренировках с молодым спортсменом из Актау, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Вы несколько раз успели потренироваться с молодым казахстанским теннисистом Бейбитом Жукаевым. Что можете сказать о его перспективах?

- Я думаю, что у него одна из лучших подач, которую когда-либо видел, честно. Мы говорили с моей командой, комментировали его сильную подачу. Мы также говорили с ним о его приезде в Сербию, чтобы иногда тренироваться со мной, чтобы он мог заниматься в моем теннисном центре. У меня сложилось очень хорошее мнение о нем, он действительно отличный парень. Молодой и перспективный, у него много потенциала. Если он продолжит работать хорошо, то у него будет отличная карьера.

Напомним, что Жукаев на этом турнире впервые поучаствовал на соревнованиях категории АТР 500. В первом круге он в двух сетах уступил нидерландцу Ботику Ван де Зандшульпу.

Отметим, что Джокович стал первым победителем в истории АТР 500 Astana Open. Он уже прокомментировал завоевание 90-го титула в карьере.

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