21-летний казахстанец удивил Новака Джоковича и получил приглашение в Сербию

Автор:
Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 20:54
©Ktf.kz, Андрей Ударцев

Теннисист из Казахстана Бейбит Жукаев получил высокую оценку от триумфатора турнира АТР 500 Astana Open Новака Джоковича. Седьмая ракетка мира рассказал о совместных тренировках с молодым спортсменом из Актау, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Вы несколько раз успели потренироваться с молодым казахстанским теннисистом Бейбитом Жукаевым. Что можете сказать о его перспективах?

- Я думаю, что у него одна из лучших подач, которую когда-либо видел, честно. Мы говорили с моей командой, комментировали его сильную подачу. Мы также говорили с ним о его приезде в Сербию, чтобы иногда тренироваться со мной, чтобы он мог заниматься в моем теннисном центре. У меня сложилось очень хорошее мнение о нем, он действительно отличный парень. Молодой и перспективный, у него много потенциала. Если он продолжит работать хорошо, то у него будет отличная карьера.

Напомним, что Жукаев на этом турнире впервые поучаствовал на соревнованиях категории АТР 500. В первом круге он в двух сетах уступил нидерландцу Ботику Ван де Зандшульпу.

Отметим, что Джокович стал первым победителем в истории АТР 500 Astana Open. Он уже прокомментировал завоевание 90-го титула в карьере. 

"Постараюсь попасть на Australian Open". 21-летний казахстанец Жукаев - о дебюте на турнирах АТР и соперничестве с игроками топ-100

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Метки:
теннис теннис большой ATP Джокович Новак Казахстан Сербия Актау

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