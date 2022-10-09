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Новости спорта Теннис ATP
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Новак Джокович выиграл турнир ATP 500 в Астане

Новак Джокович выиграл турнир ATP 500 в Астане
©ФТК

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", седьмая ракетка мира Новак Джокович в финале турнира ATP 500 Astana Open в столице Казахстана в двух сетах за 1 час и 15 минут обыграл шестую ракетку мира, представителя Греции Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4.

Джокович один раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Таким образом, 35-летний серб выиграл четвертый трофей в этом сезоне и 90-й в целом в карьере под эгидой АТР. Титул в Астане принес Новаку 500 очков рейтинга и 355 310 долларов в качестве призовых.

Ранее определились победители парного разряда на турнире в Астане.

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Метки:
Джокович Новак ATP

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