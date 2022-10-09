Определились победители парного разряда на турнире в Астане

Олимпийские чемпионы Токио и победители "Уимблдона-2021" хорваты Никола Мектич и Мате Павич со счетом 6:4, 6:2 обыграли французов Адриана Маннарино и Фабриса Мартена в финале парного турнира ATP 500 Astana Open.

За победу на соревнованиях в Казахстане Мектич и Павич получат 500 рейтинговых очков и 116,710 долларов США призовых. Хорваты завоевали 14-й совместный титул ATP и 5-й в текущем сезоне.

На пути к финалу Никола и Мате обыграли такие пары, как Рохан Бопанна/Матве Мидделкоп (7:6, 6:2), Иван Додиг/Остин Крайчег (7:6, 6:3) и Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (3:6, 7:6, 10:7).

Генеральные спонсоры турнира:

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