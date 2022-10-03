"Постараюсь попасть на Australian Open". 21-летний казахстанец Жукаев - о дебюте на турнирах АТР и соперничестве с игроками топ-100

21-летний казахстанский теннисист Бейбит Жукаев дебютировал на соревнованиях категории АТР 500 в Астане. В стартовом матче турнира он проиграл 34-й ракетке мира Ботику Ван де Зандшульпу из Нидерландов. Сразу после игры уроженец Актау дал интервью корреспонденту Vesti.kz, в котором рассказал о новом опыте, выступлении в паре с Александром Бубликом и цели дебютировать за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса.

Многообещающий теннисист занимает 327-е место в мировом рейтинге АТР. В этом году Жукаеву покорились два крупных домашних турнира - зимний и летний чемпионаты Республики Казахстан. Благодаря успеху на последнем он получил приглашение Wild Card (WC) от организаторов турнира ATP 500 Astana Open, причем сразу в основную сетку соревнований.

Однако в первом же матче Бейбиту попался топовый соперник - 34-я ракетка мира Ван де Зандшульп из Нидерландов. За один час и семь минут Бейбит уступил в двух партиях - 1:6, 1:6. Ранее Жукаев не играл даже на турнирах АТР 250, не говоря об АТР 500.

- Бейбит, поздравляю тебя с дебютом на крупных турнирах АТР. Причем не АТР 250, а сразу АТР 500. Какие эмоции от этого события?

- Я, конечно, очень рад, что сыграл в основной сетке этого турнира, очень благодарен Федерации тенниса Казахстана и ее президенту Булату Жамитовичу Утемуратову. Этот матч прошел немного не так, как хотел, но в целом это большой опыт для меня. Надеюсь, я буду играть все лучше и лучше в дальнейших турнирах.

- В начале второго сета ты сделал брейк, и после этого был упорный гейм на твоей подаче. В тот момент что-то внутри тебя поменялось? Почувствовал, что бороться и играть можно?

- Да, я почувствовал, что могу выиграть сет. Но у меня немного не получалась подача весь матч, поэтому я не смог реализовать свой максимум сегодня.

- В первом круге тебе сразу же достался Ван де Зандшульп, который не раз играл с твоими старшими товарищами по сборной - Михаилом Кукушкиным и Бубликом. Были ли от них какие-то советы перед твоим матчем?

- Да, я спрашивал у Саши Бублика. Он мне дал кое-какие советы, но сегодня не получилось у меня просто.

- Не могу не спросить про Сашу, с которым ты вместе сыграешь в парном разряде. В первом же круге в соперниках сразу Симоне Болелли и Фабио Фоньини, которые уже приезжали сюда несколько лет назад играть в Кубке Дэвиса. Какие ожидания у тебя от парного разряда? Тем более, как мне кажется, многие хотели бы оказаться на твоем месте и сыграть в дуэте с Бубликом...

- Да, конечно, я очень жду парного матча. Покажу свой максимум, буду стараться. Думаю, мы вполне можем обыграть этих соперников. Саша Бублик - очень опытный теннисист. Надеюсь, он чем-то поможет мне в этой паре.

- Бейбит, ты сам участвовал в жеребьевке. Какие были ощущения, когда узнал имя соперника?

- Сразу попал на сильного игрока. Он отыграл на Кубке Дэвиса две недели назад, у него были три победы над игроками топ-20, если я не ошибаюсь. Я был настроен на матч, но знал, что соперник очень опытный и сильный.

- Ты получил Wild Card благодаря победе на летнем чемпионате Республики Казахстан. Насколько это было большой мотивацией для тебя, и знал ли ты вообще, что получишь приглашение в основную сетку Astana Open?

- Нет, я не знал, что я получу Wild Card в основу. Мне об этом сказали после финала, я очень удивился. Был очень рад этому.

- Каков этот опыт - сыграть матч на АТР 500?

- Безусловно, это большой скачок для моей будущей карьеры. Надеюсь, с каждым турниром я буду прибавлять и прибавлять.

- Сейчас ты сыграл с Ботиком, а несколько недель назад дал настоящий бой Раду Алботу, который тоже находится рядом с топ-100 в мировом рейтинге. Есть ли понимание того, что с игроками из топ-100 играть уже можно? И какие цели ставишь перед собой на концовку этого и на следующий сезон?

- У меня впереди еще несколько "челленджеров" до конца года, я постараюсь сыграть хорошо эти турниры, чтобы попасть в квалификацию Australian Open в следующем году. То, что с соперниками из топ-100 можно играть, - это я уже понял. После матча с Алботом, да и сегодня тоже.

- Есть ли у тебя внутреннее желание и цель как можно скорее дебютировать за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса?

- Да, конечно, я хочу играть за национальную сборную. Я буду делать все, чтобы в скором времени туда попасть.

Напомним, что сегодня проходит первый игровой день основной сетки турнира Astana Open. Ранее стали известны имена тех, кто прошел в основу через квалификацию.

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Фото: Ktf.kz, Турар Казангапов©️

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