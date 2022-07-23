Второе золото? Прямая трансляция медальной дисциплины Казахстана на ЧМ-2022 по легкой атлетике

Завтра утром, 24 июля, у Казахстана есть шанс выиграть вторую медаль, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На старт финального забега на дистанции 5 000 метров выйдет Каролин Чепкоеч Кипкируи. В финал она вышла со вторым временем среди всех участниц - 14:52.54. Это время также лучший результат для нее в сезоне.

Перед вторым шансом на золото! Какое место занимает Казахстан на ЧМ-2022 по легкой атлетике

Быстрее в предварительном забеге пробежала только эфиопка Летесенбет Гидей (14:52.27), которая уже выиграла на ЧМ-2022 золото на дистанции 10 000 метров. А Кипкируи стала на этой дистанции только седьмой.

Начало финального забега на 5000 метров в 7:25 утра по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть ниже:

"Выгрызет медаль". Казахстану "пообещали" подиум после триумфа на ЧМ

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":