Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Атлетика Легкая атлетика
Комментарии

Перед вторым шансом на золото! Какое место занимает Казахстан на ЧМ-2022 по легкой атлетике

Перед вторым шансом на золото! Какое место занимает Казахстан на ЧМ-2022 по легкой атлетике
©Reuters

Казахстан на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Орегоне (США), располагается на 14-й строчке общекомандного медального зачета, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В активе Казахстана на данный момент одно золото, которое стало историческим для страны. Его завоевала Нора Джеруто в беге на 3000 метров с препятствиями. Видео золотого забега можно посмотреть здесь.

После победы Джеруто спела гимн Казахстана на стадионе "Хейвард-филд" в американском Юджине.

Сейчас Казахстан делит 14-е место с еще шестью странами, которые также выиграли по одной золотой медали. Лидируют в медальном зачете спортсмены из США, на счету которых 26 медалей (9 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых). Второе место у Эфиопии – восемь медалей (3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая). Замыкает тройку Ямайка с шестью медалями (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая).

Но уже завтра утром, 24 июля, у Казахстана есть шанс выиграть вторую медаль. На старт финального забега на дистанции 5 000 метров выйдет Каролин Чепкоеч Кипкируи. На ЧМ-2022 осталось два соревновательных дня. 

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 13:30
Легкая атлетика
Второе золото? Прямая трансляция медальной дисциплины Казахстана на ЧМ-2022 по легкой атлетике Второе золото? Прямая трансляция медальной дисциплины Казахстана на ЧМ-2022 по легкой атлетике
Сегодня , 13:01
Легкая атлетика
Перед вторым шансом на золото! Какое место занимает Казахстан на ЧМ-2022 по легкой атлетике Перед вторым шансом на золото! Какое место занимает Казахстан на ЧМ-2022 по легкой атлетике
Сегодня , 10:05
Легкая атлетика
На ЧМ по легкой атлетике побит мировой рекорд На ЧМ по легкой атлетике побит мировой рекорд
Сегодня , 08:46
Легкая атлетика
Казахстанка установила рекорд на ЧМ по легкой атлетике в США Казахстанка установила рекорд на ЧМ по легкой атлетике в США
Вчера , 12:40
Легкая атлетика
Джеруто спела гимн Казахстана после исторического золота на ЧМ Джеруто спела гимн Казахстана после исторического золота на ЧМ
21 июля, 18:21
Легкая атлетика
"Выгрызет медаль". Казахстану "пообещали" подиум после триумфа на ЧМ "Выгрызет медаль". Казахстану "пообещали" подиум после триумфа на ЧМ
21 июля, 17:51
Легкая атлетика
Миллионы за историческое золото, или сколько получит первая чемпионка мира от Казахстана Миллионы за историческое золото, или сколько получит первая чемпионка мира от Казахстана
21 июля, 16:46
Легкая атлетика
"Это победа Казахстана!". Триумфатор ЧМ-2022 - об историческом успехе с рекордом "Это победа Казахстана!". Триумфатор ЧМ-2022 - об историческом успехе с рекордом
21 июля, 12:12
Легкая атлетика
Казахстанка дала первый комментарий после исторического золота на ЧМ по легкой атлетике Казахстанка дала первый комментарий после исторического золота на ЧМ по легкой атлетике
21 июля, 10:17
Легкая атлетика
Стала известна сумма призовых за первое в истории Казахстана золото ЧМ по легкой атлетике Стала известна сумма призовых за первое в истории Казахстана золото ЧМ по легкой атлетике
21 июля, 09:37
Легкая атлетика
Видео исторического "золотого финиша" Казахстана на чемпионате мира по легкой атлетике Видео исторического "золотого финиша" Казахстана на чемпионате мира по легкой атлетике
21 июля, 09:23
Легкая атлетика
Казахстанка c рекордом выиграла золото ЧМ по легкой атлетике и вошла в историю Казахстанка c рекордом выиграла золото ЧМ по легкой атлетике и вошла в историю
21 июля, 08:55
Легкая атлетика
Казахстан выиграл первое золото в истории чемпионатов мира по легкой атлетике Казахстан выиграл первое золото в истории чемпионатов мира по легкой атлетике
21 июля, 08:42
Легкая атлетика
Казахстанка вышла в финал чемпионата мира по легкой атлетике Казахстанка вышла в финал чемпионата мира по легкой атлетике
20 июля, 11:26
Легкая атлетика
Лидер сборной Казахстана сделала заявление после финала ЧМ по легкой атлетике Лидер сборной Казахстана сделала заявление после финала ЧМ по легкой атлетике
20 июля, 07:59
Легкая атлетика
Лидер сборной Казахстана выступила в финале ЧМ по легкой атлетике Лидер сборной Казахстана выступила в финале ЧМ по легкой атлетике
19 июля, 08:40
Легкая атлетика
Казахстанка пробежала марафон на ЧМ-2022 по легкой атлетике Казахстанка пробежала марафон на ЧМ-2022 по легкой атлетике
18 июля, 08:32
Легкая атлетика
Казахстанец вышел в полуфинал ЧМ-2022 по легкой атлетике Казахстанец вышел в полуфинал ЧМ-2022 по легкой атлетике
17 июля, 13:47
Легкая атлетика
Казахстанка установила рекорд на ЧМ-2022 по легкой атлетике Казахстанка установила рекорд на ЧМ-2022 по легкой атлетике
17 июля, 01:14
Легкая атлетика
Заявка на золото? Казахстанка с лучшим результатом вышла в финал ЧМ по легкой атлетике Заявка на золото? Казахстанка с лучшим результатом вышла в финал ЧМ по легкой атлетике
16 июля, 14:27
Легкая атлетика
Казахстанский тренер по легкой атлетике погиб на Иссык-Куле Казахстанский тренер по легкой атлетике погиб на Иссык-Куле
6 июля, 21:34
Легкая атлетика
Российская чемпионка сменила гражданство ради Олимпиады Российская чемпионка сменила гражданство ради Олимпиады
28 июня, 15:41
Легкая атлетика
Рекорд и доминация казахстанцев. Как прошел "Мемориал Косанова" в Алматы Рекорд и доминация казахстанцев. Как прошел "Мемориал Косанова" в Алматы
24 июня, 15:52
Легкая атлетика
"Будем бороться за высокие места". В Алматы пройдет крупнейшее соревнование по легкой атлетике "Будем бороться за высокие места". В Алматы пройдет крупнейшее соревнование по легкой атлетике
3 июня, 12:51
Легкая атлетика
Ярчайшая фигуристка года "ушла" в легкую атлетику Ярчайшая фигуристка года "ушла" в легкую атлетику
28 мая, 15:30
Легкая атлетика
Казахстанская легкоатлетка завоевала бронзу Бриллиантовой лиги Казахстанская легкоатлетка завоевала бронзу Бриллиантовой лиги
10 мая, 15:14
Легкая атлетика
Золото в личке. Как прошел марафон Tengri Ultra Золото в личке. Как прошел марафон Tengri Ultra
18 апреля, 19:44
Легкая атлетика
"Перевыполнила все цели". Рекордсменка Казахстана в марафоне - о планах на Азиаду и спортивной форме "Перевыполнила все цели". Рекордсменка Казахстана в марафоне - о планах на Азиаду и спортивной форме
18 апреля, 13:16
Легкая атлетика
Абсолютный рекорд! Как прошел Алматинский полумарафон Абсолютный рекорд! Как прошел Алматинский полумарафон
10 апреля, 22:09
Легкая атлетика
Казахстанка вошла в топ-3 на марафоне и обновила 34-летний рекорд страны Казахстанка вошла в топ-3 на марафоне и обновила 34-летний рекорд страны

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus