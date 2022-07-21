Казахстан выиграл первое золото в истории чемпионатов мира по легкой атлетике, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло на мировом первенстве в Орегоне (США). Автором исторического достижения стала казахстанская спортсменка Нора Джеруто, занявшая первое место в забеге на дистанции 3000 метров с препятствиями. Она преодолела дистанцию за 8:53,02.

Эта золотая медаль на чемпионате мира стала первой в истории легкой атлетики Казахстана.

Второе и третье места заняли представительницы Эфиопии Веркуха Гетачью (8:54,61) и Мекидес Абебе (8:56,08).

Напомним, что Джеруто - уроженка Кении, перебралась в Казахстан в 2017 году. В 2022 году она получила официальное разрешение представлять Казахстан на чемпионатах мира.

Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт:



