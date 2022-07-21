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Стала известна сумма призовых за первое в истории Казахстана золото ЧМ по легкой атлетике

Стала известна сумма призовых за первое в истории Казахстана золото ЧМ по легкой атлетике
©Reuters

Казахстан завоевал первое в истории золото чемпионата мира по легкой атлетике, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ее обладательницей стала казахстанская спортсменка Нора Джеруто, занявшая первое место беге на 3000 метров с препятствиями на мировом первенстве в Орегоне (США). Она преодолела дистанцию за 8:53,02, установив рекорд чемпионатов мира.

Отметим, что победителям в индивидуальных соревнованиях в Орегоне предусмотрены призовые в размере 70 тысяч долларов. Обладатели серебра и бронзы получат по 35 и 22 тысячи долларов соответственно.

Также предусмотрены выплаты спортсменам, занявшим с четвертого по восьмое места: 16, 11, 7, 6 и 5 тысяч долларов соответственно.

Напомним, что Джеруто - уроженка Кении, перебралась в Казахстан в 2017 году. В 2022 году она получила официальное разрешение представлять Казахстан на чемпионатах мира.

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Легкая атлетика

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