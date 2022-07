Казахстанка c рекордом выиграла золото ЧМ по легкой атлетике и вошла в историю

Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто завоевала золото на чемпионате мира в американском Орегоне и вошла в историю, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Джеруто заняла первое место в забеге на 3000 метров с препятствиями. Она преодолела дистанцию за 8:53,02, установив рекорд чемпионата. Также этот результат стал ее лучшим в сезоне.

Кроме того, Джеруто показала третье время в истории. Рекорд на этой дистанции принадлежит кенийке Беатрис Чепкоеч - 8:44,32. Второй результат у Рут Джебет (8:52,78) из Бахрейна.

Золотая медаль Джеруто на чемпионате мира стала первой в истории легкой атлетики Казахстана. Второе и третье места заняли представительницы Эфиопии Веркуха Гетачью (8:54,61) и Мекидес Абебе (8:56,08).

При этом впервые три женщины финишировали за девять минут.

Напомним, что Джеруто - уроженка Кении, перебралась в Казахстан в 2017 году. В 2022 году она получила официальное разрешение представлять Казахстан на чемпионатах мира.

WORLD CHAMPION ‼️ 3RD FASTEST TIME IN HISTORY ‼️



Norah Jeruto 🇰🇿 runs 8:53.02 to destroy the championship 3000m steeplechase record for gold!



🥈 Werkuha Getachew 🇪🇹 8:54.61 NR

🥉 Mekides Abebe 🇪🇹 8:56.08



First time three women finish inside 9 minutes.#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/EcJrw5jF7A