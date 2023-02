Прорыв года. Первая ракетка Казахстана номинирована на престижную премию

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина номинирована на престижную премию по версии Laureus Sport, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наряду с Рыбакиной на награду номинированы теннисист Карлос Алькарас, сборная Марокко по футболу, добравшаяся до полуфинала ЧМ-2022, американский фигурист Натан Чен, гольфист Скотти Шеффлер и нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан.

"Вот шесть номинантов на премию Laureus World Breakthrough of the Year 2023: Карлос Алькарас, Елена Рыбакина, сборная Марокко по футболу, Натан Чен (фигурное катание), Скотти Шеффлер (гольф) и Тоби Амусан (легкая атлетика)", - пишет аккаунт.

✨ Here are the six Nominees for the 2023 Laureus World Breakthrough of the Year Award:



