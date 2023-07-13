Казахстан завоевал золото на чемпионате Азии по легкой атлетике

Казахстанская команда по легкой атлетике завоевала две медали чемпионата Азии в прыжках в высоту (среди женщин), сообщает Olympic.kz.

На первую ступень пьедестала поднялась Кристина Овчинникова. Она показала результат в 186 сантиметров. Серебром отметилась Елизавета Матвеева. Она также в лучшей попытке прыгнула на 186 сантиметров, но затратила больше попыток. Третьей стала Светлана Радзивил (Узбекистан) - 183 сантиметра.

Таким образом, в активе команды Казахстана уже три медали. Ранее вторым стал Шедрак Коеч Кимутай (10000 метров).

ЧА проходит в Бангкоке (Таиланд).

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