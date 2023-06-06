Дочь Рыпаковой завоевала медаль на чемпионате Азии по легкой атлетике

Казахстанская легкоатлетка Анастасия Рыпакова, дочь титулованной Ольги Рыпаковой, завоевала бронзу чемпионата Азии, сообщает yk.kz. Турнир среди юниоров (до 20 лет) проходит в Южной Корее.

Рыпакова была фавориткой в первенстве по прыжках в длину среди девушек. Ранее на чемпионате Казахстана она прыгнула на 6,21 метра, а зимой и вовсе показывала 6,25 метра. Реальную конкуренцию ей могла составить только представительница Индии Сусмита, имевшая в нынешнем летнем сезоне сопоставимый результат 6,21 метра. Неизученной соперницей была китаянка Хуанг Ингинг, у которой в стартовом листе вообще не было указано ни личного рекорда, ни лучшего результата в сезоне.

Увы, но повторить свой лучший результат сезона Анастасия не смогла. Все ее попытки приземлялись в промежутке между отметками 5,85 и 5,9 метра. После второго прыжка Рыпакова еще удерживалась на втором месте, но затем ее подвинула Сусмита. Первое же место от начала и до конца удерживала та самая неизвестная китаянки Ингинг, показавшая результат 6,24 метра. Итоговый результат Рыпаковой - 5,9 метра. Свой лучший прыжок она показала в самой последней попытке.

На данный момент Казахстан занимает девятое место в медальном зачете.

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