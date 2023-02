Месси и Мбаппе поспорят за звание "Спортсмен года"

Популярное издание Laureus назвало номинантов на звание "Спортсмен года", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В список вошли действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен (Нидерланды), футболисты Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), баскетболист Стефен Карри (США), теннисист Рафаэль Надаль (Испания) и легкоатлет Арман Дюплантис (Швеция).

Кроме того, команда "Ред Булл", за которую выступает Ферстаппен, также претендует на приз лучшей команде.

В сезоне-2022 Макс одержал 15 побед, и его команда в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов. Это второй титул в карьере Ферстаппена после того, как он стал чемпионом мира в 2021 году.

