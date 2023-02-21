Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Автоспорт Формула-1
Комментарии

Месси и Мбаппе поспорят за звание "Спортсмен года"

Месси и Мбаппе поспорят за звание "Спортсмен года"
©twitter.com/WeAreMessi

Популярное издание Laureus назвало номинантов на звание "Спортсмен года", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В список вошли действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен (Нидерланды), футболисты Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), баскетболист Стефен Карри (США), теннисист Рафаэль Надаль (Испания) и легкоатлет Арман Дюплантис (Швеция).

Кроме того, команда "Ред Булл", за которую выступает Ферстаппен, также претендует на приз лучшей команде.

В сезоне-2022 Макс одержал 15 побед, и его команда в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов. Это второй титул в карьере Ферстаппена после того, как он стал чемпионом мира в 2021 году.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Месси Лионель Формула-1 ПСЖ ЧМ-2022 по футболу Мбаппе Килиан Надаль Рафаэль ATP

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 19:11
Формула-1
Месси и Мбаппе поспорят за звание "Спортсмен года" Месси и Мбаппе поспорят за звание "Спортсмен года"
31 октября, 12:42
Формула-1
Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики и установил новый рекорд "Формулы-1" Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики и установил новый рекорд "Формулы-1"
3 июля 2022, 23:47
Формула-1
Сын Шумахера набрал первые очки в сезоне "Формулы-1" Сын Шумахера набрал первые очки в сезоне "Формулы-1"
12 июня 2022, 22:39
Формула-1
В "Формуле-1" побит рекорд Михаэля Шумахера В "Формуле-1" побит рекорд Михаэля Шумахера
3 июня 2022, 17:01
Формула-1
Россия требует компенсацию за отмененные турниры Россия требует компенсацию за отмененные турниры
29 мая 2022, 21:41
Формула-1
Сын Шумахера попал в аварию на Гран-при Монако Сын Шумахера попал в аварию на Гран-при Монако
27 мая 2022, 15:10
Формула-1
МакГрегор исполнил свою мечту МакГрегор исполнил свою мечту
27 апреля 2022, 20:23
Формула-1
Названы самые высокооплачиваемые пилоты "Формулы-1" Названы самые высокооплачиваемые пилоты "Формулы-1"
17 марта 2022, 23:53
Формула-1
В Индии началось расследование в отношении Шараповой и Шумахера В Индии началось расследование в отношении Шараповой и Шумахера
17 декабря 2021, 16:06
Формула-1
Семикратный чемпион Формулы-1 получил приз, но на вручение не явился Семикратный чемпион Формулы-1 получил приз, но на вручение не явился
12 декабря 2021, 21:38
Формула-1
Ферстаппен лишил Хэмилтона победы в "Формуле-1" и прервал гегемонию пилотов "Мерседеса" Ферстаппен лишил Хэмилтона победы в "Формуле-1" и прервал гегемонию пилотов "Мерседеса"
6 июля 2021, 14:21
Формула-1
Гран-при Австралии "Формулы-1" отменен из-за коронавируса Гран-при Австралии "Формулы-1" отменен из-за коронавируса
12 февраля 2021, 13:33
Формула-1
Двукратный чемпион "Формулы-1" был сбит во время езды на велосипеде и госпитализирован Двукратный чемпион "Формулы-1" был сбит во время езды на велосипеде и госпитализирован
15 ноября 2020, 18:28
Формула-1
Хэмилтон в седьмой раз стал чемпионом "Формулы-1" и сравнялся с рекордом Шумахера Хэмилтон в седьмой раз стал чемпионом "Формулы-1" и сравнялся с рекордом Шумахера
16 октября 2020, 15:05
Формула-1
Исторический этап "Формулы-1" отменили из-за коронавируса Исторический этап "Формулы-1" отменили из-за коронавируса
10 сентября 2020, 12:00
Формула-1
ALMA TV и Setanta открывают осенний спортивный сезон ALMA TV и Setanta открывают осенний спортивный сезон
29 августа 2020, 22:20
Формула-1
Хэмилтон повторил жест "Ваканда навеки" и посвятил победу в квалификации умершему актеру Боузману Хэмилтон повторил жест "Ваканда навеки" и посвятил победу в квалификации умершему актеру Боузману
16 августа 2020, 23:39
Формула-1
Побит рекорд Шумахера в "Формуле-1" Побит рекорд Шумахера в "Формуле-1"
11 июня 2020, 22:58
Формула-1
Назван первый номер рейтинга лучших спортсменов века с участием Головкина Назван первый номер рейтинга лучших спортсменов века с участием Головкина
17 мая 2020, 23:18
Формула-1
Гонщик "Формулы-1" заигрался и не запускал девушку домой 25 минут Гонщик "Формулы-1" заигрался и не запускал девушку домой 25 минут
20 марта 2020, 16:58
Формула-1
Сколько уже спортсменов заразилось и умерло от коронавируса Сколько уже спортсменов заразилось и умерло от коронавируса
19 января 2019, 13:59
Формула-1
Джокович, Хэмилтон и Мбаппе поборются за титул "Спортсмен года" от Laureus World Sports Awards Джокович, Хэмилтон и Мбаппе поборются за титул "Спортсмен года" от Laureus World Sports Awards
2 января 2019, 22:13
Формула-1
Семья Михаэля Шумахера сделала заявление перед его юбилеем Семья Михаэля Шумахера сделала заявление перед его юбилеем
25 марта 2018, 22:07
Формула-1
Пакет из-под сэндвича сорвал дебют российского пилота в "Формуле-1" Пакет из-под сэндвича сорвал дебют российского пилота в "Формуле-1"
30 октября 2017, 10:31
Формула-1
Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1" Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"
24 октября 2017, 11:15
Формула-1
Истории величайших спортсменов мира, или шесть лучших фильмов о спорте Истории величайших спортсменов мира, или шесть лучших фильмов о спорте
3 сентября 2017, 21:07
Формула-1
Хэмилтон впервые в сезоне обошел Феттеля в зачете пилотов "Формулы-1" после победы на Гран-при Италии Хэмилтон впервые в сезоне обошел Феттеля в зачете пилотов "Формулы-1" после победы на Гран-при Италии
9 апреля 2017, 14:21
Формула-1
Льюис Хэмилтон выиграл 54-ю гонку в карьере Льюис Хэмилтон выиграл 54-ю гонку в карьере
27 ноября 2016, 21:08
Формула-1
Немецкий гонщик Нико Росберг впервые стал чемпионом "Формулы-1" Немецкий гонщик Нико Росберг впервые стал чемпионом "Формулы-1"
12 октября 2016, 23:30
Формула-1
Роналду, Чех и "Лестер" попали в Книгу рекордов Гиннеса Роналду, Чех и "Лестер" попали в Книгу рекордов Гиннеса

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus