Месси и Мбаппе поспорят за звание "Спортсмен года"

Популярное издание Laureus назвало номинантов на звание "Спортсмен года", сообщает корреспондент Vesti.kz.
В список вошли действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен (Нидерланды), футболисты Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), баскетболист Стефен Карри (США), теннисист Рафаэль Надаль (Испания) и легкоатлет Арман Дюплантис (Швеция).
Кроме того, команда "Ред Булл", за которую выступает Ферстаппен, также претендует на приз лучшей команде.
В сезоне-2022 Макс одержал 15 побед, и его команда в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов. Это второй титул в карьере Ферстаппена после того, как он стал чемпионом мира в 2021 году.
🤩 Six extraordinary sportsmen have been nominated for the 2023 Laureus World Sportsman of the Year Award:— Laureus (@LaureusSport) February 20, 2023
⚽️ @KMbappe
⚽️ #LionelMessi
🏎 @Max33Verstappen
🏃♂️ @mondohoss600
🎾 @RafaelNadal
🏀 @StephenCurry30#Laureus23
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