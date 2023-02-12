Казахстан сотворил историю на чемпионате Азии по легкой атлетике

На проходящем чемпионате Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях в Астане cостоялись соревнования по прыжкам в высоту среди женщин. В этой дисциплине все призовые места заняли казахстанские спортсменки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Золото завоевала Надежда Дубовицкая (1,89 метра), серебряной призеркой стала Кристина Овчинникова (1,89, уступила по числу попыток), бронза у Елизаветы Матвеевой (1,84).

По информации Дирекции развития спорта, такой успех на континентальном первенстве зафиксирован впервые в истории.

Теперь у сборной Казахстана три золотые, три серебряные и две бронзовые медали на домашнем ЧА.

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