Казахстан выиграл золото и серебро чемпионата Азии по легкой атлетике

Казахстан завоевал две медали чемпионата Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Золотой награды удостоилась Каролин Чепкоеч Кипкируи. Спортсменка участвовала в забеге на 3 000 метров и эту дистанцию преодолела за 9:01.98 секунд.
Серебро досталось китаянке Уга Хэ, бронза у японки Юма Йамамото.
Другая казахстанка Ольга Сафронова стала серебряным призером. Забег на 60 метров она прошла со временем 7,32 секунды.
Золото взяла Фарзане Фасихи из Ирана (7,28 секунды), а третьей стала Валентина Ванеса из Индонезии (7,37 секунды).
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