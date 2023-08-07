Скандальной легкоатлетке разрешили выступать за другую страну

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в центре скандала на Олимпиаде-2020 в Токио, получила официальное разрешение от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), по которому может выступать на международных соревнованиях за сборную Польши, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

На Олимпиаде-2020 Тимановская должна была выступить в беге на 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции.

В итоге ее попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет (МОК) взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

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