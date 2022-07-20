Лидер сборной Казахстана выступила в финале ЧМ по легкой атлетике

Казахстанка Надежда Дубовицкая выступила в финале чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в американском Орегоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соревнования в прыжках высоту она успешно начала, взяв с первой попытки 184 сантиметра. Однако на следующих отметках в 189 и 193 сантиметра казахстанке пришлось затратить по три попытки.

Высоту в 196 сантиметров Дубовицкая взяла со второй попытки, однако взять 198 сантиметров ей не удалось. Она завершила соревнования на восьмом месте.

Дубовицкая - бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике в помещении 2022 года. В Белграде она показала результат 1,98 метра и заняла третье место в прыжках в высоту на ЧМ.

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