Олимпийская чемпионка скончалась в возрасте 32 лет

Американская легкоатлетка Тори Боуи ушла из жизни в возрасте 32 лет, сообщает корреспондент Vesti.kz. Причины смерти Олимпийской чемпионки не сообщаются.

"Мы опустошены, потому что должны сообщить вам о смерти Тори Боуи. Мы потеряли дорогого друга, дочь и сестру. Тори была чемпионкой, лучом света, который сиял так ярко! Мы убиты горем, наши молитвы сейчас с семьей и друзьями Тори", - говорится в заявлении.

Отметим, что Боуи выиграла золотую медаль в эстафете 4x100 метров на Олимпийских играх 2016 года, которые проходили в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Она также заняла второе место в забеге на 100 метров и завоевала бронзу в забеге на 200 метров на том же соревновании.

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