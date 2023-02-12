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Казахстан завоевал еще две золотые медали на чемпионате Азии по легкой атлетике

Казахстан завоевал еще две золотые медали на чемпионате Азии по легкой атлетике
©Федерация легкой атлетики РК

Казахстанские легкоатлеты продолжают успешное выступление на чемпионате Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, золотую медаль сборная завоевала в эстафете среди мужчин. Казахстан в этом виде представляли Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов, Вячеслав Земс и Михаил Литвин. Они показали время 3:09.15, побив национальный рекорд. Второе место заняла команда Катара с результатом 3:09.26, а третьими стали представители Таджикистана - 3:34.45.

Еще одну золотую медаль завоевал Давид Ефремов в беге на 60 метров с барьерами среди мужчин. Казахстанец пробежал это расстояние за 7,65 секунды. 

Напомним, что также на турнире cостоялись соревнования по прыжкам в высоту среди женщин, где все призовые места заняли казахстанские спортсменки.

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Легкая атлетика

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