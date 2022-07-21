Миллионы за историческое золото, или сколько получит первая чемпионка мира от Казахстана

Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто завоевала золото на чемпионате мира в американском Орегоне и может рассчитывать на дополнительные призовые, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В соответствии с утвержденными размерами денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд Республики Казахстан по видам спорта Джеруто может получить еще 15 тысяч долларов (свыше семи миллионов тенге).

Таким образом, общая сумма призовых, которые получит казахстанская легкоатлетка, - 85 тысяч долларов (свыше 40 миллионов тенге).

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Добавим, ранее Нора Джеруто с рекордом мировых чемпионатов выиграла забег на 3000 метров с препятствиями, а затем высказалась о своем выступлении.

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