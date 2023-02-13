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Новости спорта Атлетика Легкая атлетика
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Лебединая песнь Рыпаковой и новый рекорд. Как в Астане прошел масштабный ЧА по легкой атлетике

Лебединая песнь Рыпаковой и новый рекорд. Как в Астане прошел масштабный ЧА по легкой атлетике
©qazathletics.kz

В Астане завершился десятый чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. Соревнование, объединившее более 700 спортсменов из 30 стран, растянулось на три дня. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Эти состязания объединили лучших из лучших. Эту особенность отметил и генеральный секретарь казахстанской федерации легкой атлетики Асхат Сейсембеков.

"Впервые после пандемии азиатская легкая атлетика провела такой масштабный турнир. Наша задача была увеличить пул топовых легкоатлетов. Основные задачи были выполнены. Мы также провели конференцию по развитию легкой атлетики. В целом мероприятие прошло великолепно", - отметил Сейсембеков.

В первый день Кэролайн Чепкоеч Кипкируи финишировала первой в беге на 3000 метров и принесла первое золото Казахстану. Ее время 9:01.98. На дистанции 60 метров Ольга Сафронова завоевала серебряную медаль.

Акбаян Нурмамет выиграла бронзовую медаль в беге на 1500 метров. Ее результат составил 4:21.31. В беге на 400 метров среди мужчин наш соотечественник Михаил Литвин финишировал вторым с результатом 46.39 секунды. На дистанции 400 метров среди женщин золото добыла казахстанка Элина Михина с результатом 54.07.

Также стоит отметить успех казахстанского спортсмена Шэдрак Кимутай Коеча, который финишировал третьим с результатом 7:59.84 на дистанции 3000 метров среди мужчин.

Доминация наших спортсменок в прыжках в высоту оказалась наглядной. Лидеру команды Надежде Дубовицкой пришлось постараться, чтобы стать лучшей с результатом 189 сантиметров. Также высоко прыгнула и Кристина Овчинникова, но она использовала больше попыток и поэтому оказалась на втором месте. Третья строчка досталась Елизавете Матвеевой с результатом 184 сантиметра.

Следом состоялся триумф эстафетных команд на дистанции 4х400 метров. Мужская команда в составе - Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов, Вячеслав Земс и Михаил Литвин - с результатом 3:09.15 установила национальный рекорд и выиграла золото. Их почин поддержали девушки Алелина Земс, Александра Залюбовская, Кристина Кондрашева и Элина Михина. Их время составило 3:44.21.

Венцом масштабного состязания стала церемония завершения спортивной карьеры олимпийской чемпионки и многократного призера ОИ Ольги Рыпаковой

"Я благодарна своей стране! От президента и спортивных руководителей до своего самого юного болельщика только за одну единственную, но очень важную вещь – веру в меня.  Я благодарна судьбе и Богу  за возможность  реализации меня как личности, как профессионального спортсмена", -  отметила Рыпакова.

Всего казахстанская команда завоевала 12 медалей: шесть золотых, три серебряные и три бронзовые. Это позволило занять второе общекомандное место. Лидером общекомандного зачета стала сборная Японии - 15 медалей (6 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых). Тройку лучших замкнула команда Катара - восемь медалей (2-4-2).

Фото:qazathletics.kz

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Метки:
Легкая атлетика Рыпакова Ольга

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