"Выгрызет медаль". Казахстану "пообещали" подиум после триумфа на ЧМ

Легкоатлетка Нора Джеруто выиграла для Казахстана первое золото чемпионата мира, а издание "Спорт-Экспресс" называет еще одного кандидата на медаль в нашей команде, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Джеруто с рекордом выиграла забег на 3000 метров с препятствиями, обеспечив себе солидные призовые, а россияне разобрали ее успех.

"Просто 25-летняя Нора - главная звезда. Шесть лет назад она выигрывала чемпионат Африки в стипль-чезе, а это примерно как чемпионат России по борьбе. Показатель. Вопрос был в том, не закиснет ли она за долгие годы карантина. Как показала практика - вытянула. Этой зимой она наконец-то получила зеленый свет на старты под флагом Казахстана. И практически с ходу выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в США. А теперь там же в блестящем стиле стала чемпионкой мира. Она вела забег с первых метров, отбила жесткие атаки эфиопок на последнем круге и с рекордом турниров, и третьим результатом в мировой истории (8.53,02) принесла себе и Казахстану золото.

Любопытно, что это еще не все приятные новости для соседей. Рекордсменка Казахстана на 3000, 5000, 10 000, 15, 20 километров и в полумарафоне Каролин Кипкируй, приехавшая когда-то вместе с Джеруто, тоже дорвалась: вышла в финал на 5000 метров со вторым временем. Конкуренция в медальном забеге будет страшная, но если подруга Норы выгрызет медаль - вообще никто не удивится", - пишет издание.

Миллионы за историческое золото, или сколько получит первая чемпионка мира от Казахстана