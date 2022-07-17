Казахстанка установила рекорд на ЧМ-2022 по легкой атлетике

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Казахстанская легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи заняла седьмое место на чемпионате мира, сообщает Olympic.kz.
В финальном забеге на 10 000 метров среди женщин она установила новый рекорд Казахстана, который теперь равен 30:17.64.
Еще две представительницы Казахстана пробились в финал. Так, в беге на 3000 метров с препятствиями Нора Джеруто завершила квалификацию на первом месте. Он преодолела дистанцию за 9:01.54. Джеруто является главной фавориткой на золотую медаль.
В прыжках в высоту Надежда Дубовицкая также смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира.
Чемпионат мира проходит в США и продлится до 24 июля.
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