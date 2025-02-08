Сегодня, 8 февраля, казахстанские спортсмены завоевали три медали на зимних Азиатских играх. Для этого им понадобилась всего половина соревновательного дня. Подробности - в репортаже корреспондента Vesti.kz из Харбина.

Ранним утром казахстанцев разбудила хорошая новость. Казахстан завоевал первую медаль на зимних Азиатских играх. На пьедестал почета поднялись представители шорт-трека.

В финале смешанной эстафеты на 200 метров сборную представляли Малика Ермек, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов. Они показали второй результат.

Этот комплект медалей был первым, разыгранным на Азиаде-2025. Победителями стали спортсмены из Южной Кореи, бронзовая награду у соперников из Японии.

"У нас была своя стратегия, у нас был план, чтобы сразу обогнать японскую команду. И дальше мы ждали момента, так называемое окно, когда можно совершить обгон, или в какой-то момент наоборот не совершить и подождать, присмотреться к другим командам в общем. У нас произошла мелкая ошибка. Наша девочка, которая старт делала во второй смене, она ударила конек, и мы немного из-за этого отстали", - прокомментировал один из лидеров сборной Денис Никиша.

Практически параллельно в соседнем спортивном комплексе проходила борьба за медали в конькобежном спорте. И тут же - второе серебро.

На пьедестал поднялся Евгений Кошкин, который стал вторым в беге на 100 метров.

От своего лучшего результата Кошкин отстал всего на одну секунду, преодолев 100-метровку за 9.47 секунды.

" Я бы хотел посвятить медаль своему первому тренеру - Улитину Николаю Георгиевичу, который, к сожалению, скончался в прошлом году. Он меня привел в этот спорт и все сделал для того, чтобы я оказался здесь", - сказал Кошкин после финиша.

Не обошлось без наград и в Ябули, где проходили соревнования по лыжным гонкам. Там казахстанец Константин Борцов завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке.

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Фото: НОК РК. Сали Сабиров (1,2,3,4,5,6,7,8), Нургали Жумагазы (9,10,11)