Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин в интервью корреспонденту Vesti.kz в Харбине отметил, что серебряная медаль Азиатских игр для него стимул, чтобы в дальнейшем взять золото.

Сегодня, 8 февраля, он занял второе место на дистанции 100 метров.

- Я доволен. Бег был мой. Все получилось. Порадовал китаец, конечно. На протяжение сезона я его выигрывал на стометровке. И на 500 метров чаще всего. Но сейчас он собрался и в домашних стенах перед своей публикой выиграл. Это тоже его секунды, ожидаемо.

- Он вас обошел. Вы сказали, что он вас порадовал?

- Ну, лично для меня было приятно соревноваться. Я следил за ним. Уверен, он тоже за мной следил. Все ожидаемо.

- Это первый старт в сезоне на 100-метровке. Не сложно было сразу в Азиатские игры вкатываться?

- Да нет, для меня это очень легко. Это мой конек. Как я разгонюсь, так и пройдет дистанция. Так что не сильно тяжело. Мое лучшее время 9.46. Сейчас я сбегал на 9.47. Чувствую, что можно лучше. Особенно, когда именно отрезок 100 метров, там можно вытянуть ногу и немного сократить. Можно улучшить на 100-метровой дистанции. Безусловно, будем еще работать, все к этому идем. Золото не за горами.

- Это наша вторая медаль на Азиаде, вы лично кому ее посвящаете?

- Я бы хотел ее посвятить своему первому тренеру - Улитину Николаю Георгиевичу, который, к сожалению, скончался в прошлом году. Он меня привел в этот спорт и все сделал для того, чтобы я оказался здесь.

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