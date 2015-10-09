Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Золото в дуэли с Узбекистаном: сколько медалей Казахстан завоевал на Кубке мира по боксу

Сборная Казахстана по боксу завершила своё выступление в финальном этапе Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходил в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.

Команда была представлена восьмью мужчинами и пятью женщинами. Полный список её участников доступен по ссылке. В итоге сборная завоевала одну золотую, одну серебряную и шесть бронзовых медалей.

Обладателем золотой награды стал Султанбек Айбарулы (до 85 килограммов), победивший в финале Жасурбека Юлдошева из Узбекистана.

Серебряным призёром стал Нурбек Мурсал (до 70 килограммов), уступивший в решающем бою по очкам хозяину ринга Хитешу Хитешу.

Бронзы удостоились:

Женщины:

  • Жансая Рахымберди (до 51 килограмма)
  • Улжан Сарсенбек (до 57 килограммов)
  • Диана Магауияева (до 80 килограммов)
  • Асель Токтасын (свыше 80 килограммов)

Мужчины:

  • Cанжарали Бегалиев (до 80 килограммов)
  • Даниял Сапарбай (свыше 90 килограммов)

В Казахстанской федерации бокса ранее рассказали, по каким критериям формировался состав на турнир.

