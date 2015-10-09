Кубок мира по боксу: Узбекистан обошёл Казахстан по медалям

Сборная Узбекистана по боксу выступила лучше Казахстана на финальном этапе Кубка мира от World Boxing, который проходил в Нью-Дели (Индия), сообщают Vesti.kz.
Состав и медали сборной Узбекистана
Команда Узбекистана включала 15 человек: девять мужчин и шесть женщин. В итоге сборная завоевала 13 медалей: 4 золота, 5 серебра и 4 бронзы.
Золото:
Асилбек Жалилов (50 кг)
Самандар Олимов (55 кг)
Жавохир Абдурахимов (75 кг)
Халимжон Мамасолиев (свыше 90 кг)
Серебро:
Жасурбек Юлдошев (85 кг)
Нусратбек Тохиров (90 кг)
Фарзона Фозилова (48 кг)
Азиза Зокирова (70 кг)
Олтиной Сотимбоева (свыше 81 кг)
Бронза:
Дилшод Абдумуродов (60 кг)
Адхам Мухиддинов (65 кг)
Мухаммадазизбек Исмоилов (70 кг)
Гулсевар Ганиева (51 кг)
Кто добрался до медалей у Казахстана
Сборная Казахстана, в свою очередь, была представлена восьмью мужчинами и пятью женщинами. Полный список её участников доступен по ссылке. Команда завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 6 бронзовых медалей.
Золото:
Султанбек Айбарулы (85 кг)
Серебро:
Нурбек Мурсал (70 кг)
Бронза:
Жансая Рахымберди (51 кг)
Улжан Сарсенбек (57 кг)
Диана Магауияева (80 кг)
Асель Токтасын (свыше 80 кг)
Cанжарали Бегалиев (80 кг)
Даниял Сапарбай (свыше 90 кг)
В Казахстанской федерации бокса ранее рассказали, по каким критериям формировался состав на турнир.
