Кубок мира по боксу: Узбекистан обошёл Казахстан по медалям

Сборная Узбекистана по боксу выступила лучше Казахстана на финальном этапе Кубка мира от World Boxing, который проходил в Нью-Дели (Индия), сообщают Vesti.kz.

Состав и медали сборной Узбекистана

Команда Узбекистана включала 15 человек: девять мужчин и шесть женщин. В итоге сборная завоевала 13 медалей: 4 золота, 5 серебра и 4 бронзы.

Золото:

Асилбек Жалилов (50 кг)

Самандар Олимов (55 кг)

Жавохир Абдурахимов (75 кг)

Халимжон Мамасолиев (свыше 90 кг)

Серебро:

Жасурбек Юлдошев (85 кг)

Нусратбек Тохиров (90 кг)

Фарзона Фозилова (48 кг)

Азиза Зокирова (70 кг)

Олтиной Сотимбоева (свыше 81 кг)

Бронза:

Дилшод Абдумуродов (60 кг)

Адхам Мухиддинов (65 кг)

Мухаммадазизбек Исмоилов (70 кг)

Гулсевар Ганиева (51 кг)

Кто добрался до медалей у Казахстана

Сборная Казахстана, в свою очередь, была представлена восьмью мужчинами и пятью женщинами. Полный список её участников доступен по ссылке. Команда завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 6 бронзовых медалей.

Золото:

Султанбек Айбарулы (85 кг)

Серебро:

Нурбек Мурсал (70 кг)

Бронза:

Жансая Рахымберди (51 кг)

Улжан Сарсенбек (57 кг)

Диана Магауияева (80 кг)

Асель Токтасын (свыше 80 кг)

Cанжарали Бегалиев (80 кг)

Даниял Сапарбай (свыше 90 кг)

В Казахстанской федерации бокса ранее рассказали, по каким критериям формировался состав на турнир.

