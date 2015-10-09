Ризабек Айтмухан разгромил олимпийского чемпиона и вышел в финал Исламиады

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан уверенно вышел в финал Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весовой категории до 97 килограммов он встречался с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым.

Итогом схватки стала победа Айтмухана со счетом 15:3.

Тажудинов является чемпионом Олимпиады-2024, чемпионом мира, чемпионом Азии и двукратным победителем Азиатских игр.

Ранее Айтмухан со счетом 12:2 разгромил бронзового призёра Олимпиады‑2024 Магомедхана Магомедова из Азербайджана.

Соперником казахстанца за золото соревнований будет иранский борец Амир Али Азарпира.

Айтмухан является чемпионом мира среди взрослых, взяв золотую медаль в 2023 году в Белграде (Сербия). Также 21-летний спортсмен трижды подряд (2023, 2024, 2025) становился серебряным призёром чемпионатов Азии. В 2024 году он выиграл аналогичный молодёжный чемпионат мира, где не проиграл ни одной схватки.