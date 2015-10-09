Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Вольная борьба
Сегодня 18:57
 

Счёт 5:0 решил судьбу золота в финале с участием Ризабека Айтмухана

  Комментарии

Поделиться
Счёт 5:0 решил судьбу золота в финале с участием Ризабека Айтмухана ©United World Wrestling

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан стал серебряным призёром Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан стал серебряным призёром Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.

Его соперником в финале весовой категории до 97 килограммов был иранец Амир Али Азарпира, которому он проиграл со счётом 0:5.

Азарпира - бронзовый призёр Олимпиады-2024, финалист Кубка мира-2022 и чемпионата мира-2025.

Что касается Айтмухана, то 18 сентября 2023 года он завоевал первое в истории Казахстана золото чемпионата мира по вольной борьбе. Также трижды подряд выигрывал серебро чемпионата Азии (2023, 2024, 2025).

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 ноября 21:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Тоттенхэм Хотспур
Проголосовало 8 человек

Реклама

Живи спортом!