Счёт 5:0 решил судьбу золота в финале с участием Ризабека Айтмухана

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан стал серебряным призёром Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.

Его соперником в финале весовой категории до 97 килограммов был иранец Амир Али Азарпира, которому он проиграл со счётом 0:5.

Азарпира - бронзовый призёр Олимпиады-2024, финалист Кубка мира-2022 и чемпионата мира-2025.

Что касается Айтмухана, то 18 сентября 2023 года он завоевал первое в истории Казахстана золото чемпионата мира по вольной борьбе. Также трижды подряд выигрывал серебро чемпионата Азии (2023, 2024, 2025).