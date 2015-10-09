Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Ни Перес, ни Хаби Алонсо не хотят видеть его в "Реале": на кону 30 миллионов

В "Реале" следят за предложениями по японскому полузащитнику Такэфуса Кубо от английских клубов. Мадридцы владеют половиной его прав, а сумма отступных составляет 60 миллионов евро, из которых половина достанется "сливочным", передают Vesti.kz со ссылкой на DefensaCentral.

Хаби Алонсо и Флорентино Перес не видят Кубо в основном составе, поэтому "Реал" не будет препятствовать продаже, если "Реал Сосьедад" согласится.

Финансовая выгода и трансферные приоритеты

Продажа Кубо принесёт клубу дополнительные средства для укрепления состава, в первую очередь для покупки центрального защитника и опорного полузащитника. Атакующая линия у "Реала" уже хорошо укомплектована, и новые приобретения планируются только при возможных уходах игроков.

Кубо не спешит в "Реал"

Сам игрок не проявляет особого интереса к возвращению в Мадрид и часто критикует судейство в матчах против "Реала". Он остаётся преданным "Реал Сосьедаду", с которым продлил контракт до 2029 года.


Потенциал и амбиции

Кубо всего 24 года, и в ближайшие сезоны он может значительно прибавить. Японец надеется на приглашение солидного клуба, где сможет играть ключевую роль, демонстрируя свой уровень среди сильных игроков.

Кубо оказался в "Реале" в 2019 году, когда перешёл из "Токио". С тех пор он играл за другие команды на правах аренды, а в 2022-м был куплен "Реал Сосьедадом" за 6,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он сыграл 10 матчей и забил 1 гол.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Хетафе   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 ноября 22:30   •   не начат
Хетафе
Хетафе
(Хетафе)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Хетафе
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 17 человек

