В "Реале" следят за предложениями по японскому полузащитнику Такэфуса Кубо от английских клубов. Мадридцы владеют половиной его прав, а сумма отступных составляет 60 миллионов евро, из которых половина достанется "сливочным", передают Vesti.kz со ссылкой на DefensaCentral.

Хаби Алонсо и Флорентино Перес не видят Кубо в основном составе, поэтому "Реал" не будет препятствовать продаже, если "Реал Сосьедад" согласится.

Финансовая выгода и трансферные приоритеты

Продажа Кубо принесёт клубу дополнительные средства для укрепления состава, в первую очередь для покупки центрального защитника и опорного полузащитника. Атакующая линия у "Реала" уже хорошо укомплектована, и новые приобретения планируются только при возможных уходах игроков.

Кубо не спешит в "Реал"

Сам игрок не проявляет особого интереса к возвращению в Мадрид и часто критикует судейство в матчах против "Реала". Он остаётся преданным "Реал Сосьедаду", с которым продлил контракт до 2029 года.

Потенциал и амбиции

Кубо всего 24 года, и в ближайшие сезоны он может значительно прибавить. Японец надеется на приглашение солидного клуба, где сможет играть ключевую роль, демонстрируя свой уровень среди сильных игроков.

Кубо оказался в "Реале" в 2019 году, когда перешёл из "Токио". С тех пор он играл за другие команды на правах аренды, а в 2022-м был куплен "Реал Сосьедадом" за 6,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он сыграл 10 матчей и забил 1 гол.