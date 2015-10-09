Ризабек Айтмухан победил титулованного борца и выступит за финал Исламиады

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан пробился в полуфинал Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале в весовой категории до 97 килограммов он одержал уверенную победу над бронзовым призёром Олимпиады‑2024 Магомедханом Магомедовым из Азербайджана. Разгромная победа со счетом 12:2.

В полуфинале Ризабеку предстоит дуэль с олимпийским чемпионом Ахмедом Тажудиновым из Бахрейна — схватка обещает быть напряжённой и зрелищной.

Айтмухан является чемпионом мира среди взрослых, взяв золотую медаль в 2023 году в Белграде (Сербия). Также 21-летний спортсмен трижды подряд (2023, 2024, 2025) становился серебряным призёром чемпионатов Азии. В 2024 году он выиграл аналогичный молодёжный чемпионат мира, где не проиграл ни одной схватки.