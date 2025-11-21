Назван победитель в бою Алмахана против брата чемпиона UFC

22 ноября в Дохе (Катар) состоится турнир UFC, в рамках которого казахстанский боец легчайшего веса Бекзат Алмахан (12-2) подерётся с испанцем грузинского происхождения Александром Топурией (6-1), старшим братом чемпиона UFC Илии Топурии (17-0), передают Vesti.kz.

Телеграм-канал "Ночь в клетке" поделился своим прогнозом на предстоящий поединок.

Алмахан - более раскрытый боец

Если бы Бекзат бил слабо или средне, у меня мало сомнений, что Топурия бы его победил. Бекзат более раскрытый боец (два раза бывал в нокдауне от ударов навстречу), у него слабее передняя рука, не хватает сетапов, попроще передвижение на ногах. У Александра жесткие, техничные удары с рук и ног по всем этажам, хорошие броски с клинча, перекрытый и позиционно грамотный, очень чувствительный.

Сила и взрывная скорость Алмахана

Но сила и взрывная скорость многое меняют. Давайте подчеркнем три момента:

- Бекзат Алмахан ронял или нокаутировал всех соперников в профессиональных ММА.

- Важно: смог уронить самых сильных и более опытных соперников: Умара Нурмагомедова, Сергея Морозова (был моложе его на 8 лет на момент боя), Султана Жолдошбека (19-2, очень сильного, обойденного вниманием бойца). То есть уровень оппозиции не сказался на способности Бекзата доводить бомбы - он довел их всем. И ведь Катону он первым в ММА нокаутировал.

- У Бекзата есть мощь и в руках и ногах. Два нокаута хайкиком. К сожалению, он редко бьет правый лоукик (надеюсь, за год в ATT это исправил, как и сетапы и переднюю руку), а ведь сила в нем страшенная. Я как-то видел от него правый лоу, которым он чуть ногу не оторвал. Александр Топурия, как и брат, тяжело стоит на левой ноге в правше - Бекзат обязан эту ногу разбивать. Хотя и сам Александр очень жестко бьет лоу правше.

У Александра нет силы и навыков брата

Учитывая силу и взрывную скорость Алмахана - с трудом представляю, как Топурия будет драться с ним в своей обычной манере. Александр, как и Илия, всегда идет первым номером, с боксерским давлением и правым лоукиком (Александр умеет еще и бить ногами в голову), но силы и навыков брата у него нет. Я посмотрел пару раз бой Илии с Эмметтом, потом пару раз бой Александра с Сикнессом - ну большая разница в навыках при схожести манеры.

- У Александра нет такой силы и серийности.

- Нет такого выбора позиции, всех этих сайд-степов, отшагов, смещений, подходов. Он слабее как контрпанчер. Нет такой способности бить быстрые серийные боковые удары.

- Нет такого блока и подставок. Нет такой защиты плечом и поворотов корпуса. Хотя все равно в защите очень чувствительный, но все эти уклончики головой не годятся с Бекзатом, там будут лететь бомбы.

- Я также подозреваю, что грэпплинг у Александра сильно хуже. Он никак не мог развиться с позиций со спины с Сикнессом, ММА-борьба выглядела очень средней. Хваты сильные, броски есть, но ММА-борьбы пока не видать. Тех соперников, которых он заборол до UFC - у одного 1-11, у другого 7-28. Все равно борьба имеется, может ей забирать эпизоды, но это не Умар Нурмагомедов, который накрыл Бекзата в партере на 12 минут из 15.

Прогноз

Поэтому не знаю, как Александр будет драться... наступать первым номером с боксерским давлением на Бекзата - слишком рискованно, он не Илия. Отходить назад, много двигаться, встречать - а есть ли вообще у него такая работа? Он и не топовый контрпанчер и не топовый велосипедист. И поверьте, то, что Александр на 7 лет заморозил карьеру ради Илии - это не только по чистой братской любви. Братья знают друга друга лучше всех, они много спарринговали и ясно видели, кто из них кто. Раз Александр завязал с боями, значит понимали, что Илия более перспективный. Если бы Александр бил брата в спаррингах, над всеми доминировал - ни в какие тренеры он бы не пошел.

Поэтому пусть пройдет проверку, докажет обратное... А пока беру победу Бекзата, - пишет источник.

Отметим, что это будет один из трёх заключительных турниров UFC в 2025 году. Более подробно о предстоящем событии читайте в этом материале.