Алмахан - Топурия, Алмабаев - Перес и звёзды: прямая трансляция супер-турнира UFC

В субботу, 22 ноября, в Дохе (Катар) состоится турнир UFC с участием казахстанских бойцов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции этого события.

Впервые в истории лучший ММА-промоушен мира проведёт турнир в Катаре. На субботний вечер запланировано проведение 14 поединков, шесть из которых - в главном карде.

Кард турнир UFC Qatar: полный список боёв

В Дохе не будет титульных поединков, но два главных события вечера не могут не впечатлять. Хедлайнерами станут легковесы Арман Царукян (22-3) и Дэн Хукер (24-12), а в соглавном поединке схлестнутся полусредневесы Белал Мухаммад (24-4-0-1) и Иэн Гэрри (16-1).

Внимание казахстанцев в большей степени будет приковано к предварительному карду, где выступят двое казахстанцев. Бекзата Алмахана (12-2) ждёт встреча с Александром Топурией (6-1), старшим братом чемпиона UFC Илии Топурии (17-0), а Асу Алмабаев (22-3) схлестнётся с Алексом Пересом (25-9).

Если прелимы начнутся в 20:00 по казахстанскому времени, а главный кард - в 23:00.

Прелимы (20:00):

20:00: Марек Буйло (Польша, 6-0) - Дензел Фриман (США, 6-1). Тяжёлый вес (свыше 93 кг);

20:20: Нурулло Алиев (Таджикистан, 10-0) - Шэм Рок (Англия, 11-1-1). Лёгкий вес (до 70,3 кг);

20:40: Исмаил Наурдиев (Марокко, 24-8) - Райан Лодер (США, 7-2). Средний вес (до 83,9 кг);

21:00: Бекзат Алмахан (Казахстан, 12-2) - Александр Топурия (Грузия, 6-1). Легчайший вес (до 61,2 кг);

21:20: Абдул-Рахман Яхъяев (Турция, 7-0) - Рафаэл Серкейра (Бразилия, 11-3). Полутяжёлый вес (до 93 кг);

21:40: Алекс Перес (США, №7, 25-9) - Асу Алмабаев (Казахстан, №8, 22-3). Наилегчайший вес (до 56,7 кг);

22:00: Николас Далби (Дания, 23-6-1-2) - Сайгид Изагахмаев (Россия, 22-2). Полусредний вес (до 77,1 кг);

22:20: Богдан Град (Австрия, 15-3) - Люк Райли (Англия, 11-0). Полулёгкий вес (до 65,8 кг).

Главный кард (23:00):

23:00: Тагир Уланбеков (Россия, №11, 17-2) - Киоджи Хоригучи (Япония, 34-5-0-1). Наилегчайший вес (до 56,7 кг);

23:30: Шамиль Газиев (Бахрейн, №11, 14-1) - Вальдо Кортес-Акоста (США, 15-2). Тяжёлый вес (свыше 93 кг);

00:00: Джек Херманссон (Норвегия, 24-9) - Мыктыбек Оролбай (Кыргызстан, 14-2-1). Полусредний вес (до 77,1 кг);

00:30: Волкан Оздемир (Швейцария, №9, 20-8) - Алонсо Менифилд (США, №14, 17-5-1). Полутяжёлый вес (до 93 кг);

01:00: Белал Мухаммад (Палестина, №2, 24-4-0-1) - Иэн Гэрри (Ирландия, №6, 16-1). Полусредний вес (до 77,1 кг);

01:30: Арман Царукян (Армения, №1, 22-3) - Дэн Хукер (Новая Зеландия, №6, 24-12). Лёгкий вес (до 70,3 кг).

Прямая трансляция UFC Qatar: где и когда смотреть?

Посмотреть бои можно будет несколькими путями:

По подписке на стриминговом сервисе UFC Fight Pass (все бои - с 20:00);

В эфире телеканала Setanta Qazaqstan (часть прелимов и главный кард - с 21:00);

В приложении Setanta Sports App по подписке (часть прелимов и главный кард - с 21:00);

В эфире телеканала "Матч! Боец" (все бои - с 20:00);

В эфире телеканала "Матч ТВ" (часть прелимов и главный кард - с 22:00);

На сервисе "Кинопоиск" по подписке (с 21:00).

Почти все источники трансляции выше, за исключением телеканала "Матч ТВ", дадут возможность увидеть бои Алмахана и Алмабаева в прямом эфире.

Отметим, что это будет один из трёх заключительных турниров UFC в 2025 году.