Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 09:25
 

"Невероятная глубина состава": эксперт оценил доминирование Казахстана и Узбекистана в боксе

  Комментарии

Поделиться
"Невероятная глубина состава": эксперт оценил доминирование Казахстана и Узбекистана в боксе ©instagram.com/boxingkazakhstan/

Британский обозреватель бокса Тейлор О'Хиггинс прокомментировал итоги выступления боксеров из Казахстана и Узбекистана в финальном этапе Кубка мира-2025 от World Boxing, который прошел в Нью-Дели (Индия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Британский обозреватель бокса Тейлор О'Хиггинс прокомментировал итоги выступления боксеров из Казахстана и Узбекистана в финальном этапе Кубка мира-2025 от World Boxing, который прошел в Нью-Дели (Индия), сообщают Vesti.kz.

Сборная Казахстана выставила на турнир 13 спортсменов - восемь в мужской сетке пять в женской. Команда завоевала одну золотую, одну серебряную и шесть бронзовых наград.

Сборная Узбекистана состояла из 15 спортсменов — девяти мужчин и шести женщин. В результате команда завоевала 13 медалей: четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.

"Тот факт, что Узбекистан и Казахстан находятся почти в топе медального зачёта на финале Кубка мира по боксу, несмотря на то что отправили вторые составы, говорит о том, насколько они опережают все остальные страны. Абсолютно невероятная глубина состава", - написал эксперт.

Победителем медального зачета стала команда Индии - девять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград. Всего, за медали боролись представители 13 стран.

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Тулуза   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 ноября 21:15   •   не начат
Тулуза
Тулуза
(Тулуза)
- : -
Анже
Анже
(Анже)
Кто победит в основное время?
Тулуза
Ничья
Анже
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!