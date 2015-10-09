"Невероятная глубина состава": эксперт оценил доминирование Казахстана и Узбекистана в боксе

Британский обозреватель бокса Тейлор О'Хиггинс прокомментировал итоги выступления боксеров из Казахстана и Узбекистана в финальном этапе Кубка мира-2025 от World Boxing, который прошел в Нью-Дели (Индия), сообщают Vesti.kz.

Сборная Казахстана выставила на турнир 13 спортсменов - восемь в мужской сетке пять в женской. Команда завоевала одну золотую, одну серебряную и шесть бронзовых наград.

Сборная Узбекистана состояла из 15 спортсменов — девяти мужчин и шести женщин. В результате команда завоевала 13 медалей: четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.

"Тот факт, что Узбекистан и Казахстан находятся почти в топе медального зачёта на финале Кубка мира по боксу, несмотря на то что отправили вторые составы, говорит о том, насколько они опережают все остальные страны. Абсолютно невероятная глубина состава", - написал эксперт.

Победителем медального зачета стала команда Индии - девять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград. Всего, за медали боролись представители 13 стран.