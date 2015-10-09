Кто выиграл медальный зачёт финала Кубка мира по боксу: Казахстан - пятый, а Узбекистан - второй

Международная федерация бокса World Boxing подвела итоги финального этапа Кубка мира 2025 года, прошедшего в Нью-Дели (Индия), сообщают Vesti.kz.

По итогам заключительного этапа боксеры из Казахстана завоевали одну золотую, одну серебряную и шесть бронзовых медалей.

В общем медальном зачёте Казахстан занял пятое место.

Лидером же стали хозяева турнира - боксеры Индии завоевали девять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.

На второй строчке оказалась сборная Узбекистана: четыре золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. Тройку лидеров замкнула Англии — два золота, одно серебро и три бронзы.

Кто от Казахстана добрался до медалей финала Кубка мира

Сборная Казахстана была представлена восьмью мужчинами и пятью женщинами. С составом можно ознакомиться здесь.

Золото:

Султанбек Айбарулы (85 кг)

Серебро:

Нурбек Мурсал (70 кг)

Бронза:

Жансая Рахымберди (51 кг)

Улжан Сарсенбек (57 кг)

Диана Магауияева (80 кг)

Асель Токтасын (свыше 80 кг)

Cанжарали Бегалиев (80 кг)

Даниял Сапарбай (свыше 90 кг)

