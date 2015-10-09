Экс-тренер GGG Абель Санчес вынес вердикт чемпиону против Бивола и Бетербиева

Известный тренер Абель Санчес высказался о чемпионе мира по версии WBC в полутяжёлом весе американце Давиде Бенавидесе (30-0, 24 КО), передают Vesti.kz.

По мнению Санчеса, Бенавидес не без труда, но всё же выиграет предстоящий бой у британца Энтони Ярда (27-3, 24 КО), который состоится 22 ноября в Саудовской Аравии.

Бенавидес против топов: шансы ограничены

При этом отвечая на вопрос, справится ли Бенавидес с безусловными топами дивизиона в лице бывших абсолютных чемпионов Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола, Санчес ответил отрицательно.

"Нет, не справится. Он (Бенавидес) был доминирующим бойцом в 76,2 килограмма. А в 79,4 он показал, что уже не настолько доминирующий. У него отличные инструменты: высокая скорость рук, отличные комбинации, он прекрасно управляет происходящим в ринге. Но хватит ли у него силы и габаритов, чтобы справиться с Биволом или Бетербиевым?", - цитирует тренера vRINGe.com.

Напомним, что в своё время Санчес был наставником казахстанского боксёра Геннадия Головкина, который впоследствии решил уйти к другому американскому тренеру - Джонатону Бэнксу.