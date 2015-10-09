Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 21:31
 

Экс-тренер GGG Абель Санчес вынес вердикт чемпиону против Бивола и Бетербиева

  Комментарии

Поделиться
Экс-тренер GGG Абель Санчес вынес вердикт чемпиону против Бивола и Бетербиева Абель Санчес (слева). Фото: ©instagram.com/thesummitgym

Известный тренер Абель Санчес высказался о чемпионе мира по версии WBC в полутяжёлом весе американце Давиде Бенавидесе (30-0, 24 КО), передают Vesti.kz.

Поделиться

Известный тренер Абель Санчес высказался о чемпионе мира по версии WBC в полутяжёлом весе американце Давиде Бенавидесе (30-0, 24 КО), передают Vesti.kz.

По мнению Санчеса, Бенавидес не без труда, но всё же выиграет предстоящий бой у британца Энтони Ярда (27-3, 24 КО), который состоится 22 ноября в Саудовской Аравии.

Бенавидес против топов: шансы ограничены

При этом отвечая на вопрос, справится ли Бенавидес с безусловными топами дивизиона в лице бывших абсолютных чемпионов Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола, Санчес ответил отрицательно.

"Нет, не справится. Он (Бенавидес) был доминирующим бойцом в 76,2 килограмма. А в 79,4 он показал, что уже не настолько доминирующий. У него отличные инструменты: высокая скорость рук, отличные комбинации, он прекрасно управляет происходящим в ринге. Но хватит ли у него силы и габаритов, чтобы справиться с Биволом или Бетербиевым?", - цитирует тренера vRINGe.com

Напомним, что в своё время Санчес был наставником казахстанского боксёра Геннадия Головкина, который впоследствии решил уйти к другому американскому тренеру - Джонатону Бэнксу.

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Ливерпуль   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 ноября 20:00   •   не начат
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
- : -
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
(Ноттингем)
Кто победит в основное время?
Ливерпуль
Ничья
Ноттингем Форест
Проголосовало 11 человек

Реклама

Живи спортом!