Любительский бокс
Сегодня 19:56
 

Казахстан выиграл золото Кубка мира по боксу в финале с Узбекистаном

  Комментарии

Казахстан выиграл золото Кубка мира по боксу в финале с Узбекистаном ©Кадр из видео

В финальном этапе Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), состоялась битва за золото между представителями Казахстана и Узбекистана, сообщают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 85 килограммов встретились Султанбек Айбарулы и Жасурбек Юлдошев. Бой завершился победой казахстанца Айбарулы по очкам.


Сегодня также свой финальный поединок провёл другой казахстанец, Нурбек Мурсал (до 70 килограммов). Однако он не справился с хозяином ринга, Хитешом Хитешом, и стал серебряным призёром.

Сборная Казахстана на финальном этапе Кубка мира была представлена восьмью мужчинами и пятью женщинами. Полный список участников команды доступен по ссылке.

В Казахстанской федерации бокса ранее рассказали, по каким критериям формировался состав на турнир.

