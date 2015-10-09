Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Казахстан и Индия разыграли золото Кубка мира по боксу

Казахстан и Индия разыграли золото Кубка мира по боксу

Казахстанский боксёр Нурбек Мурсал не смог завоевать золотую медаль финального этапа Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия) сообщают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 70 килограммов он уступил по очкам хозяину ринга Хитешу Хитешу. Таким образом, Мурсал вернётся домой с серебряной медалью.


Сегодня от Казахстана на ринг также поднимется Султанбек Айбарулы (до 85 килограммов). Ему в финале будет противостоять Жасурбек Юлдошев из Узбекистана.

Казахстан на финальном этапе Кубка мира представлен командой из восьми мужчин и пяти женщин. Ознакомиться с полным списком участников сборной можно по ссылке.

Ранее в Казахстанской федерации бокса пояснили, на каких принципах основывался отбор спортсменов для участия в турнире.

