Казахстан и Индия разыграли золото Кубка мира по боксу

Казахстанский боксёр Нурбек Мурсал не смог завоевать золотую медаль финального этапа Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия) сообщают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 70 килограммов он уступил по очкам хозяину ринга Хитешу Хитешу. Таким образом, Мурсал вернётся домой с серебряной медалью.

Сегодня от Казахстана на ринг также поднимется Султанбек Айбарулы (до 85 килограммов). Ему в финале будет противостоять Жасурбек Юлдошев из Узбекистана.

Казахстан на финальном этапе Кубка мира представлен командой из восьми мужчин и пяти женщин. Ознакомиться с полным списком участников сборной можно по ссылке.

Ранее в Казахстанской федерации бокса пояснили, на каких принципах основывался отбор спортсменов для участия в турнире.