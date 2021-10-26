Видео полных боев, или как капитан и еще один казахстанец стартовали с побед на ЧМ по боксу

Сборная Казахстана успешно стартовала на чемпионате мира по боксу, проходящем в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первый день соревнований выступили два казахстанца - Серик Темиржанов (до 57 килограммов) и капитан сборной Абылайхан Жусупов (67).

Так, Темиржанов в рамках 1/32 финала единогласным решением судей победил монгола Энх-Амара Хархуу, а Жусупов в первом круге выбил Ю Линея из Тайбэя.

Следующим соперником Серика станет победитель молодежного чемпионата Азии-2019 - японский боксер Рейто Цуцуми, а Жусупов за выход 1/8 финала встретится с венесуэльцем Кристианом Паласио по прозвищу "Машина".

Добавим, что сегодня во второй день ЧМ-2021 на ринг выйдут еще два представителя Казахстана - Сакен Бибосынов (51) и Нурканат Райыс (75). Прямая трансляция боев доступна по этой ссылке.

Казахстан представлен во всех 13 весовых категориях на ЧМ-2021. Расписание боев доступно здесь.

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