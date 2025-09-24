В Узбекистане отреагировали на разницу призовых с Казахстаном за ЧМ-2025 по боксу

Главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев высказался по поводу разницы призовых со своим коллегой из Казахстана Кайратом Сатжановым за результаты на чемпионате мира-2025 в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

На первом в истории ЧМ от World Boxing сборная Казахстана заняла первое место в медальном зачёте (семь золотых, одна серебряная и две бронзовые медали), а Узбекистан стал вторым (шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали).

По итогам турнира Киличев получил 7000 долларов (3,7 миллиона тенге), а Сатжанов — 100 000 долларов (54,2 миллиона тенге).

"Есть такая песня: "Главное, чтобы народ знал, кто я". Так вот, как в той песне, я хочу сказать: куда бы ты ни пошёл — всё "зелёное". Всего много. И именно это — любовь народа и доверие уважаемых людей к нам — выше всего остального. Я очень рад тому, что мы сделали, и той поддержке, которую нам оказали. Всё остальное — второстепенно", — заявил Киличев.

Золото в составе сборной Казахстана завоевали: Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (+90 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг);

серебро - Назым Кызайбай (48 кг);

бронзу - Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (+80 кг).

