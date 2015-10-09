Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сегодня 11:31
 

Сборной Казахстана раскрыли сумму призовых за медали ЧМ-2025 по боксу

Президент Федерации бокса Казахстана Шахмурат Муталип рассказал, какие призовые выплаты получат победители и призеры первого чемпионата мира от World Boxing, прошедшего в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Призовые за медали ЧМ-2025

По словам Муталипа, призерам чемпионата мира положены следующие выплаты от федерации:

  1. первое место — 100 тысяч долларов (54,1 миллиона тенге),
  2. второе место — 50 тысяч долларов (27 миллионов тенге),
  3. третье место — 30 тысяч долларов (16 миллионов тенге).

"Призёрам чемпионата мира предусмотрены выплаты от государства. От федерации, если брать вместе с тренером, первое место — 100 тысяч долларов, второе место — 50 тысяч долларов, третье место — 30 тысяч долларов.

Главным тренерам дополнительно предусмотрены выплаты в размере 100 тысяч долларов — это главным тренерам мужской и женской сборных. Кроме того, есть старшие тренеры, помощники тренера, психологи, медицинские работники, им всем от имени федерации предусмотрены призовые выплаты, — заявил Муталип.

Призовые в Казахстане

  • Золото: 15 000 долларов (8,1 млн тенге),
  • Серебро: 7000 (3,7 млн тенге),
  • Бронза: 5000 (2,7 млн тенге).

Также выплаты полагаются и тренерам (ставка делится на трех):

  • золото: 10 000 (5,4 млн тенге),
  • серебро: 5000 (2,7 млн тенге),
  • бронза: 3000 (1,6 млн тенге).

Кто от Казахстана взял медали ЧМ-2025 по боксу

Напомним, в Ливерпуле сборная Казахстана заняла первое место в командном зачёте ЧМ-2025, выиграв семь золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

Золото в составе сборной Казахстана завоевали: Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (+90 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг);

серебро - Назым Кызайбай (48 кг);

бронзу - Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (+80 кг).

