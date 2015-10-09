Сборной Казахстана раскрыли сумму призовых за медали ЧМ-2025 по боксу

Президент Федерации бокса Казахстана Шахмурат Муталип рассказал, какие призовые выплаты получат победители и призеры первого чемпионата мира от World Boxing, прошедшего в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

По словам Муталипа, призерам чемпионата мира положены следующие выплаты от федерации:

"Призёрам чемпионата мира предусмотрены выплаты от государства. От федерации, если брать вместе с тренером, первое место — 100 тысяч долларов, второе место — 50 тысяч долларов, третье место — 30 тысяч долларов.

Главным тренерам дополнительно предусмотрены выплаты в размере 100 тысяч долларов — это главным тренерам мужской и женской сборных. Кроме того, есть старшие тренеры, помощники тренера, психологи, медицинские работники, им всем от имени федерации предусмотрены призовые выплаты, — заявил Муталип.