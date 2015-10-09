УЕФА включил Шерхана Калмурза в топ-5 Лиги чемпионов

Сэйв вратаря "Кайрата" Шерхана Калмурза в матче общего этапа Лиги чемпионов против "Спортинга" попал в топ-5 спасений первого тура, сообщают Vesti.kz.

На пятой минуте матча в Лиссабоне голкипер алматинцев ногой отразил удар Педру Гонсалвеша, который вышел с ним один на один.

Добавим, что на 21-й минуте Калмурза ногой отбил удар с пенальти в исполнении капитана хозяев Мортена Юльманна.

Тем не менее, "Кайрат" проиграл этот матч со счетом 4:1.

Добавим, что в обзор УЕФА попал сэйв вратаря "Спортинга" Жоау Виржинии, который отразил два удара Дастана Сатпаева - дальний выстрел под перекладину и удар из пределов штрафной.