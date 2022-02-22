Кака на грани? Выйдет ли сборная Казахстана по футзалу на Евро-2026

Сборная Казахстана по футзалу уступила в первом стыковом матче отбора на чемпионат Европы-2026 сборной Италии со счётом 1:2. Корреспондент Vesti.kz оценивает выступление команды Пауло Рикардо Кака и ее перспективы перед ответной встречей.

Игровое преимущество Казахстана и рациональность Италии

К сожалению, игра с Италией сложилась по тому сценарию, который в последнее время часто преследует сборную Казахстана. Весомое игровое преимущество, много ударов, атак, сохранение инициативы, но низкая эффективность и ошибки в обороне. Опять же, статистика указывает на большое преимущество Казахстана, однако счёт на табло.

Возвращение Эдсона, безусловно, добавило вариативности игре сборной. Он позволил команде больше сохранять контроль и при этом созидать, применяя свои индивидуальные скиллы. Жаль, что не удалось проявить себя нашим столбам - Даурену Турсагулову и Альберту Акбаликову. Видно, что пока оба форварда не набрали оптимальные кондиции.

Опять же, матч вновь показал, что Казахстан по-прежнему зависим от формы своих возрастных лидеров - Игиты и Есенаманова. Они уже не в прайме, но при этом определяют рисунок игры сборной и вносят в неё существенный вклад.

Судьба Кака в сборной Казахстана зависит от путёвки на Евро?

Среди тренеров сборных, особенно сборных из числа ведущих, Кака - один из долгожителей. В целом, его работа с Казахстаном фундаментальна, стабильна и за все прошлые циклы специалист выжимал практически максимальный результат.

Но сейчас ситуация опасная. В сборной происходит перестройка, ветераны команды понимают, что они необходимы, но с точки зрения физических возможностей они достают из себя сверхнормы. Молодое поколение растёт, но постепенно, каких-то больших талантов у нас пока не наблюдается.

Сборная Казахстана с 2016 года стабильно не пропускает большие турниры. Сейчас такое может произойти и это безусловно будет сигналом. Да, с одной стороны у Кака большой кредит доверия, но с другой, радикальные решения всё-таки не исключены. Поэтому ответный матч с Италией - очень важен со всех точек зрения.

В ответной игре вернутся сразу три лидера

Конечно, на качество первой игры с Италией повлияло отсутствие целого ряда топ-игроков - Лео, Биржана Оразова и Дугласа. Фактически, это все основные защитники сборной. С ними игра в обороне, да и в атаке может предстать в совершенно ином виде, они способны добавить качества и мастерства.

При этом тот же Кака осторожен и хочет снять лишнее давление с перечисленных игроков:

"Что касается Лео, Дугласа и Биржана (Оразова) - они вернутся, но это не гарантия, что мы выиграем. Ребята должны играть ещё лучше, чем они играли здесь. Биржан, Лео и Дуглас должны прийти и действительно оказать нам помощь и показать свою лучшую игру. Чтобы мы в общем стали сильнее. Но это не гарантия".

В целом, это поколение сборной уже доказало, что они не теряются в критические моменты. Вспомним хотя бы матч с Ираном на чемпионате мира 2021 года. В оптимальном составе, при своих болельщиках и учитывая тот факт, что для многих ветеранов ближайший Евро точно последний турнир, мы можем надеяться на яркий, красивый матч с Италией, который приведёт сборную к успеху.

Отметим, что ответная игра пройдёт 23 сентября в Астане.

В стыковых матчах участвуют восемь команд, занявшие вторые места в своих группах основного раунда квалификации. По итогам двухматчевых противостояний будут разыграны четыре оставшиеся путёвки на Евро-2026.

Финальная часть турнира пройдёт с 20 января по 7 февраля сразу в трёх странах: Словении, Латвии и Литве.

Фото: КФФ©